TP.HCM nắng nóng kéo dài cả tháng, mùa mưa đến muộn

Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, trong tháng 4, khu vực Nam bộ nằm ở rìa đông nam áp thấp nóng phía tây. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ và Nam bộ, riêng từ 18 - 20.4 hoạt động yếu. Do chịu tác động của 2 yếu tố này nên nắng nóng xuất hiện và kéo dài nhiều ngày liên tiếp trên địa bàn TP.HCM và Nam bộ.



TP.HCM Nắng nóng kéo dài, mùa mưa bị 'delay'

Nhiệt độ trung bình trong tháng 4 cũng tăng từ 1,5 - 2 độ C so với tháng 3 và ở mức cao hơn trung bình nhiều năm phổ biến từ 0,5 - 1 độ C. Nhiệt độ cao nhất tháng 4 ở Tân Sơn Hòa với mức 37 độ C ngày 7.4. Trên khu vực Nam bộ mức nhiệt cao nhất là 38 độ C ghi nhận vào ngày 8.4.

Nắng nóng kéo dài, TP. HCM mưa chỉ xuất hiện rải rác ở phía bắc thành phố, các khu vực khác phổ biến ít đến không mưa. Lượng mưa tháng lớn nhất diễn ra tại Bến Cát 26,8 mm. Trên khu vực Nam bộ, mưa chủ yếu xảy ra ở Lâm Đồng với lượng cao nhất tại Bảo Lộc là 192 mm.

Dự báo trong tháng 5, Nam bộ sẽ bước vào mùa mưa. Tuy nhiên, trong 10 ngày đầu tháng 5, thời tiết khu vực vẫn chịu sự chi phối của áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng sang phía đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục hoạt động chủ yếu ở khu vực Trung bộ và giữa Biển Đông. Do vậy, nắng nóng vẫn xuất hiện cục bộ trên khu vực, chủ yếu ở miền Đông; nhưng so với tháng 4 có xu hướng giảm dần, nhiệt độ phổ biến từ 31 - 34 độ C, có nơi 35 độ C; xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm.

Hiện tại, gió tây nam vẫn chưa xuất hiện khiến mùa mưa ở Nam bộ năm nay đến muộn. Trong 10 ngày đầu tháng 5, gió bắt đầu chuyển hướng tây nam có cường độ yếu đến trung bình trên khu vực Nam bộ. Nhờ vậy, mưa có xu hướng gia tăng nhưng so với lượng trung bình nhiều năm có khả năng thấp hơn. Số ngày mưa phổ biến từ 14 - 19 ngày. Đề phòng mưa giông đầu mùa có thể gây lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho người, thiệt hại tài sản.