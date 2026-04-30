Nam bộ nắng nóng chói chang, cảnh báo mưa giông cục bộ

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, ngày 30.4, khu vực Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 36 độ. Bên cạnh đó, nhiễu động trên cao hoạt động tốt gây mưa giông cục bộ một số khu vực.



Nam bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng, kèm theo mưa giông cục bộ

Tại tỉnh Đồng Tháp, mây giông phát triển gây mưa ở khu vực xã Phương Thịnh, Phú Cường, Trường Xuân, Tràm Chim, An Phước. Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai mưa có khả năng xuất hiện tại xã Đại Phước, Nhơn Trạch, Thiện Hưng, Đa Kia, Hưng Phước, Đăk Ơ. Tỉnh Tây Ninh gồm các xã Bình Thành, Tân Long, Vĩnh Châu, Đức Huệ, Vĩnh Thạnh, Tân Hưng, Tuyên Bình, Vĩnh Hưng, Hòa Khánh, Mỹ Hạnh, Hậu Nghĩa…



Dự báo, thời tiết khu vực TP.HCM và Nam bộ, trong ngày 1.5 mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Chiều tối có mưa giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khoảng từ ngày 2.5, vùng áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh trở lại. Trong ngày 2 - 3.5, mây thay đổi, đêm không mưa. Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, tập trung chủ yếu miền Đông. Chiều tối có mưa giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thời tiết Nam bộ sẽ ở vào giai đoạn chuyển mùa, ngày nắng mạnh, chiều có mưa giông. Khi thời tiết đan xen nắng mạnh và mưa giông về chiều sẽ khiến cho giông sét và gió, lốc gia tăng, do đó cần đề phòng với các nguy cơ như lốc, sét, gió giật mạnh và thậm chí là mưa đá kèm theo.