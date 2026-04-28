Nam bộ nắng nóng kéo dài, mùa mưa tới muộn, vì sao?

Mùa mưa bị "delay"

Người dân Nam bộ trải qua đợt nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương dưới cái nắng như đổ lửa. Anh Nguyễn Như Hùng ở P.Tân Bình (TP.HCM) cho biết: nhà anh có 3 con nhỏ, lễ này anh cũng muốn đưa gia đình đi chơi, nhưng xem dự báo thời tiết thấy khắp nơi nắng nóng gay gắt nên đành chọn phương án ở nhà "cố thủ" thay vì chọn một điểm đến như mọi năm. "Dù ở nhà nhưng vẫn cảm thấy đau đầu, người mệt mỏi vì nóng bức rất khó chịu. Tôi xem thông tin thời tiết trên điện thoại thì thấy 35 - 36 độ C nhưng cảm giác không khác gì 39 - 40 độ C. Không chỉ trưa nắng mà cái nóng bức còn kéo dài tận chiều tối khi trời đã tắt nắng", anh Hùng nhận xét và nói thêm, các dự báo mưa vàng giải nhiệt cứ "delay" hết ngày này sang ngày khác và cũng đã kéo dài khoảng 2 tuần rồi. Giờ đã là cuối tháng 4, anh chỉ hy vọng mưa vàng sẽ sớm xuất hiện.

Người dân cảm thấy mệt mỏi vì nắng nóng kéo dài ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Gia đình anh Trần Nhật Minh thì ngược lại, chọn phương án đi tắm biển Vũng Tàu, nhưng do nắng nóng gay gắt quá nên gần như thời gian ban ngày cũng chỉ ở trong phòng, đến chiều tối mới ra ngoài dạo chơi và ăn uống. "Mới 7 giờ mà nắng đã chói chang, trời trong xanh không một gợn mây nên chúng tôi đành tranh thủ trả phòng về sớm thay vì ở chơi đến hết ngày như kế hoạch ban đầu. Trên đường về tôi cảm thấy đó là quyết định hợp lý khi thiết bị cảm ứng hiển thị mức nhiệt độ bên ngoài đến 39 độ C dù mới hơn 11 giờ", anh Minh kể.

Đài khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, trên khu vực xuất hiện nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao nhất ở khu vực miền Đông đạt và vượt 37 độ C như: Tà Lài 37,3 độ C, Biên Hòa và Trị An cùng 37 độ C. Tại TP.HCM xuất hiện nắng nóng diện rộng, một số nơi ghi nhận mức nhiệt rất cao như: Sở Sao 36,2 độ C, Nhà Bè 36 độ C, Tân Sơn Nhất 35 độ C. Nắng nóng cũng mở rộng sang khu vực miền Tây, tại Châu Đốc (An Giang) là 35,9 độ C và TP.Cần Thơ 35,8 độ C.

Dự báo nắng nóng tiếp tục gia tăng trong ngày hôm nay (28.4), tại Đồng Nai mức nhiệt cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, còn TP.HCM và Tây Ninh là 35 - 37 độ C, khu vực miền Tây phổ biến 35 - 36 độ C. Từ ngày 29.4, nắng nóng ở khu vực Nam bộ có xu hướng thu hẹp và cường độ bớt gay gắt. Đến ngày 30.4 nắng nóng sẽ dịu dần, các nhiễu động thời tiết sẽ xuất hiện gây mưa giông cục bộ cho một số khu vực.

Theo Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), El Nino đang quay lại và sớm hơn khá nhiều so với các dự báo trước đó, thậm chí có thể xuất hiện ngay trong tháng 5 và trễ nhất là tháng 7 tới. Các chuyên gia nhận định, đây có thể là yếu tố khiến mùa mưa ở Nam bộ đang "chậm nhịp" so với các dự báo trước đó của một số tổ chức. Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, phân tích: thông thường các năm, từ giữa tháng 4 gió tây nam ở tầng thấp xuất hiện gián đoạn, gây mưa chuyển mùa rải rác trên khu vực Nam bộ. Khi gió xuất hiện dày đặc và ổn định liên tục thì chúng ta gọi là gió mùa tây nam, đây là dấu hiệu mùa mưa ở Nam bộ bắt đầu. Trung bình mùa mưa sẽ bắt đầu khoảng 10 ngày giữa tháng 5, nếu sớm hơn thì gọi là mưa sớm, còn ngược lại là mưa đến muộn. Dù vậy, mùa mưa còn tùy thuộc từng khu vực cụ thể, có nơi mưa sẽ đến sớm hơn các nơi khác.

"Năm nay khoảng giữa tháng 4 cũng có gió tây nam xuất hiện vài ba ngày, nhưng sau đó quay lại gió đông nam và đang hoạt động tốt. Còn rãnh thấp xích đạo, nơi hội tụ hơi ẩm tạo mưa giông, vẫn còn rất mờ. Gió tây nam chưa quay trở lại và cần thêm thời gian hoạt động đều và ổn định để thành gió mùa tây nam. Với thực tế hiện nay, có thể thấy mùa mưa năm nay sẽ bắt đầu tương đối muộn, từ giữa đến cuối tháng 5. Trong giai đoạn cuối tháng 4 đầu tháng 5, nắng nóng và thời tiết oi bức khiến Nam bộ đối mặt với nguy cơ mưa giông, lốc sét, mưa đá ở vùng đồi núi và vòi rồng ở các khu vực ven biển. Người dân cần hết sức chú ý phòng tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan", bà Lan khuyến cáo.

Miền Bắc trời đẹp trong đợt lễ 30.4 - 1.5

Trong khi Nam bộ nắng nóng gay gắt thì ở các tỉnh thành miền Bắc và bắc miền Trung trời dịu mát và liên tục có mưa giông nhiều nơi, có nơi mưa lớn. Gần nhất là chiều và tối ngày Giỗ Tổ (26.4), một số nơi mưa lớn trên 50 mm, như trạm Phìn Hồ (Điện Biên) là 67,6 mm; Sốp Cộp (Sơn La) 54,2 mm; Đô Lương (Nghệ An) 58,2 mm… Mưa lớn kèm theo giông sét, gió giật mạnh, mưa đá, lốc xoáy và nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại vùng trũng, thấp. Nguyên nhân do các đợt không khí lạnh yếu ở phía bắc tràn về mang theo hơi ẩm gây mưa cho các khu vực trên.

Ngày 27.4, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Khoảng đêm 28.4, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ, một số nơi ở Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Nhiệt độ ở Bắc bộ phổ biến 20 - 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; Bắc Trung bộ phổ biến 21 - 24 độ C.

Trong đợt lễ 30.4 - 1.5, ở khu vực Bắc bộ có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Riêng ở khu vực Tây Bắc bộ và vùng núi phía tây của Bắc và Trung Trung bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày trên 35 độ C. Còn khu vực Trung bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Trong giai đoạn từ nay đến ngày 20.5, các đợt không khí lạnh yếu ở phía bắc tiếp tục ảnh hưởng nhẹ đến khu vực miền Bắc nước ta gây ra những đợt mưa giông kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh nguy hiểm ở khu vực này. Ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to, thậm chí có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tuy nhiên, cường độ các đợt không khí lạnh đang yếu dần và mưa giông cũng giảm theo. Ngược lại áp thấp nóng phía tây có xu hướng hoạt động mạnh trở lại gây ra các đợt nắng nóng cho các tỉnh thành miền Bắc và Trung, sẽ có số ngày nắng nóng nhiều hơn so với trung bình nhiều năm. Nắng nóng ở miền Bắc xảy ra tập trung ở các tỉnh Tây Bắc bộ. Còn ở miền Trung, nắng nóng xảy ra tập trung từ Thanh Hóa đến Huế. Đây sẽ là những khu vực được dự báo sẽ có cường độ nắng nóng mạnh nhất trong tháng 5.