Nam bộ nắng nóng kéo dài đến cuối tuần

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Ngày 4.6, Nam bộ có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất ghi nhận được ở Biên Hòa (Đồng Nai) lên đến 37,3 độ C, còn tại TP.HCM nhiệt độ lên tới 37 độ C. Khu vực ĐBSCL, nắng nóng với mức nhiệt lên tới 36,8 độ C ghi nhận đồng thời ở Cao Lãnh (Đồng Tháp) và Châu Đốc (An Giang).



TP.HCM nắng nóng đến 37 độ C ngay trong mùa mưa CHÍ NHÂN

Ngoài ra, ở khu vực Trung bộ cũng xảy ra tình trạng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C như: Quỳ Hợp (Nghệ An) 38,6 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 37,8 độ C; Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 37,7 độ C; Đà Nẵng 37,8 độ C; Sơn Hòa (Phú Yên) 39,2 độ C…

Dự báo hôm nay, khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Nắng nóng có khả năng kéo dài đến ngày 8.6.

Các chuyên gia cũng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Trên thực tế, trong những ngày qua tại TP.HCM nhiều người dân cảm nhận nắng nóng lên đến 39 - 40 độ C. Kèm theo đó là tình trạng oi bức do độ ẩm không khí cao nên gây ra cảm giác rất khó chịu.