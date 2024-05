Bất ngờ nắng nóng quay trở lại Nam bộ, ngoài trời lên đến 40 độ C

Theo cảm nhận của nhiều người dân TP.HCM, sau những ngày mưa xuất hiện thường xuyên thì vài ngày qua mưa giảm khiến tình trạng nắng nóng và oi bức quay trở lại. Tuy không gay gắt như giai đoạn cuối tháng 4 đầu tháng 5 nhưng oi bức rất khó chịu, ngay cả ở trong nhà, đặc biệt mỗi khi tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.



Bất ngờ nắng nóng quay lại khu vực Nam bộ CHÍ NHÂN

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Ngày 25.5, ở khu vực Nam bộ xảy ra nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 36 độ C. Tại một số nơi ở miền Tây ghi nhận nắng nóng gay gắt vượt 37 độ C như: Cao Lãnh (Đồng Tháp) 37,7 độ C; Cần Thơ 37 độ C… Còn ở Đông Nam bộ, nhiệt độ cao nhất tại TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) 36,9 độ C. Bên cạnh đó, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có nắng nóng cục bộ.

Ngày hôm nay, Nam bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 - 60%. Từ ngày 27.5, nắng nóng ở Nam bộ có xu hướng giảm dần.

Nắng nóng bất ngờ quay trở lại Nam bộ là vì những ngày gần đây gió tây nam hoạt động yếu nên mưa ít xuất hiện khiến nắng nóng quay trở lại. Khoảng từ ngày 28 - 29.5, gió tây nam hoạt động mạnh trở lại khiến trên khu vực Nam bộ mưa nhiều hơn, nắng nóng bớt gay gắt và nhiệt độ sẽ dịu bớt.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, tại TP.HCM chiều tối nay mưa xuất hiện trên diện hẹp ở một số địa phương như: Thủ Đức, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Q.12… Từ sau ngày 28.5, mưa có thể xuất hiện trên diện rộng ở TP.

Ngoài khu vực Nam bộ, hôm nay nắng nóng có thể xảy ra trên khu vực vùng núi từ Nghệ An đến Phú Yên, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ ngày 27.5 nắng nóng mở rộng ra khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%.