Choáng khi xe báo nhiệt độ TP.HCM lên tới 47 độ C, mai có thể xuất hiện mưa

Anh Nguyễn Văn Hùng, ngụ Tân Bình cho biết: 11 giờ 30 ngày 29.4 khi di chuyển trên đường anh thật sự bất ngờ khi hệ thống cảm biến nhiệt độ của xe thông báo nhiệt độ ngoài trời lên tới 44 độ C. Sau đó khoảng 5 phút, xe di chuyển đến đoạn đường không có cây xanh thì nhiệt độ tăng vọt tới 47 độ C. "Nắng nóng chưa từng thấy", anh Hùng than thở.

Nhiệt độ ngoài trời lên tới 47 độ C vào ngày 29.4 NVCC

Đặt mức nhiệt này lên bàn Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn, bà Lan cho biết: Ngày 29.4, nhiệt độ cao nhất tại trạm Tân Sơn Nhất ở TP.HCM ghi nhận mức nhiệt là 39,2 độ C; gần bằng mức kỷ lục 39,6 độ C vào tháng 4.1998 cũng tại trạm này. "Tuy El Nino không mạnh bằng năm 1997 - 1998 nhưng do tác động của tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng nên năm nay số ngày nắng nóng liên tục kéo dài lâu hơn, phạm vi nắng nóng mở rộng và cường độ bức xạ, tia UV mạnh hơn. Chỉ số tia UV nhiều nơi thường xuyên ở mức 9 tương đương với mức có hại đến 12 mức rất có hại", bà Lan cảnh báo.



Đối với thời tiết Nam bộ, áp cao cận nhiệt đới tây Thái Bình Dương đang rút chậm dần về phía đông. Bên cạnh đó, rãnh thấp xích đạo từ phía nam di chuyển lên mang theo mây ẩm bao trùm một phần bán đảo Cà Mau. Trong giai đoạn này, nắng nóng và không khí có độ ẩm cao nên rất oi bức khó chịu.

Choáng khi xe báo nhiệt độ TP.HCM lên tới 47 độ C, ngày 1.5 có thể xuất hiện mưa

Ngày 30.4, TP.HCM trời xuất hiện mây rải rác. Dự báo mưa giông sẽ xuất hiện ở một vài nơi từ ngày 1.5 CHÍ NHÂN

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trong 24 giờ qua nhiệt độ cao nhất ở Nam bộ là 39,3 độ C ghi nhận được tại Long Khánh (Đồng Nai) và Đồng Phú (Bình Phước). Tại Biên Hòa (Đồng Nai) và Tây Ninh có mức nhiệt là 39,2 độ C. Trong 24 - 28 giờ tiếp theo, Nam bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng và nắng nóng gay gắt. Riêng khu vực miền Đông có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Đối với TP.HCM từ ngày 1.5, có thể xuất hiện mưa giông ở các quận Tân Bình, Tân Phú, Hóc Môn, Củ Chi và Bình Chánh, khả năng mưa là 60%. Như vậy, so với một số bản tin trước đó, TP.HCM mưa có thể xuất hiện sớm hơn 1 ngày. Đến ngày 2.5, mưa tiếp tục ở những khu vực trên và mở rộng ra các quận lân cận.

Trong ngày 5 - 6.5, mưa có thể xuất hiện trên toàn bộ TP.HCM, khả năng mưa lên đến 70% Chụp màn hình

Trong ngày 5 và 6.5, mưa xuất hiện trên toàn bộ thành phố. Đi kèm theo đó là các hiện tượng thời tiết cực đoan như giông, lốc, sét, mưa lớn và mưa đá. Người dân cần chú ý phòng tránh thiệt hại về người và tài sản.