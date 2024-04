Năm nay nắng nóng đặc biệt bất thường, vì sao?

Ngày 27.4, nhiệt độ cao nhất ngày ghi nhận được ở nước ta là 43,2 độ C ở Tương Dương (Nghệ An). Ngày 28.4, nhiệt độ cao nhất ngày lên đến 44 độ C ở TP.Đông Hà (Quảng Trị). Ngày 29.4, nhiệt độ cao nhất lúc 13 giờ là 42,4 độ C cũng tại TP.Đông Hà. Như vậy, đã 3 ngày liên tiếp nắng nóng hơn 40 độ C xuất hiện khắp nơi trên cả nước. Còn tại Nam bộ, nắng nóng gay gắt kéo dài suốt 4 tháng liền và có nơi cũng đã xuất hiện mốc nhiệt độ vượt 40 độ C.