Tin tức thời tiết hôm nay 29.4.2024: Xuất hiện kỷ lục mới về nắng nóng?

Tin tức thời tiết hôm nay 29.4.2024, theo dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực tây bắc Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 42 độ C, có nơi trên 42 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 30 - 35%.

Các nơi khác ở Bắc bộ, Tây Nguyên và Nam bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 - 50%.

Khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 - 55%.

ĐÌNH HUY





Đáng chú ý, TP.Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đã ghi nhận mức nhiệt cao nhất ngày lên đến 44 độ C. Mức nhiệt này chỉ kém 0,2 độ C so với mức nhiệt cao nhất lịch sử Việt Nam được ghi nhận tại Tương Dương (Nghệ An) vào tháng 5.2023.

Nhiều khả năng, địa phương này có khả năng phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ trong hôm nay 29.4

Tây Bắc bộ

Ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng khu tây bắc có nắng nóng đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C; riêng khu tây bắc 39 - 42 độ C, có nơi trên 42 độ C.

Đông Bắc bộ

Ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng Quảng Ninh - Hải Phòng ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; riêng Quảng Ninh - Hải Phòng 32 - 34 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Ít mây, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 28 - 31 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 39 - 42 độ C, có nơi trên 42 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, phía bắc (từ Đà Nẵng đến Phú Yên) ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, phía nam ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ phía bắc 38 - 41 độ C, có nơi trên 41 độ C; phía nam 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tây nguyên

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Nam bộ

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Hà Nội

Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 37 - 39 độ C.