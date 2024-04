Ngày 27.4, cả nước đã xảy ra nắng nóng diện rộng. Thống kê của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 41 độ C như Yên Châu (Sơn La) 41,5 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 41,6 độ C, Ba Đồn (Quảng Bình) 41,6 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 42,1 độ C.

Nắng nóng diện rộng trên cả nước bao giờ chấm dứt? ĐÌNH HUY

Bắc bộ và Nam bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C như Phố Ràng (Lào Cai) 38,8 độ C, Láng (Hà Nội) 39,4 độ C, Phủ Lý (Hà Nam) 40,6 độ C, Đồng Phú (Bình Phước) 39,2 độ C.

Từ Khánh Hòa đến Bình Thuận và khu vực Tây nguyên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo, ngày 28.4, Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 - 41 độ C, có nơi trên 41 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 30 - 35%.

Bắc bộ và Nam bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 - 45%.

Khu vực Khánh Hòa đến Bình Thuận và Tây nguyên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 - 50%.

Cơ quan khí tượng dự báo, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30.4, từ ngày 1 - 2.5 nắng nóng có khả năng giảm dần. Sau đợt nắng nóng này, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh yếu gây mưa giông, nhiệt độ giảm 5 - 6 độ C.

Trong tháng 5, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại Bắc bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên.

Khu vực Tây nguyên, Nam bộ tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.