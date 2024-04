Tin tức thời tiết hôm nay 27.4.2024: Xuất hiện nắng 42,7 độ, nay còn gay gắt hơn

Tin tức thời tiết hôm nay 27.4.2024, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C như: Yên Châu (Sơn La) 41,1 độ C, Mai Châu (Hòa Bình) 41 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 40,3 độ C, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 41,7 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 42,3 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 42,7 độ C…

Tin tức thời tiết hôm nay 27.4.2024: Xuất hiện nắng nóng 42,7 độ, nay còn nắng hơn ĐÌNH HUY

Khu vực Bắc bộ và Nam bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C như: Mường Lay (Điện Biên) 39,4 độ C, Phố Ràng (Lào Cai) 40,1 độ C, Văn Chấn (Yên Bái) 39,4 độ C, Chợ Rã (Bắc Cạn) 39,1 độ C, Láng (Hà Nội) 39 độ C, Nho Quan (Ninh Bình) 39,3 độ C.

Khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận và Tây nguyên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C như: Đắk Tô (Kon Tum) 37,5 độ C, , Ayunpa (Gia Lai) 39,6 độ C.

Dự báo, khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 - 40 độ C, có nơi trên 41 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35 - 40%.

Bắc bộ và Nam bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực Khánh Hòa đến Bình Thuận và Tây nguyên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Dưới đây là tin tức thời tiết hôm nay 27.4.2024 từng vùng trong cả nước.

Tây Bắc bộ

Ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C; riêng Sơn La, Hòa Bình 38 - 40 độ C, có nơi trên 41 độ C.

Đông Bắc bộ

Ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; đêm không mưa. Gió nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 38 - 40 độ C, có nơi trên 41 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; riêng phía nam (Khánh Hòa đến Bình Thuận) ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía bắc 38 - 40 độ C, có nơi trên 41 độ C; phía nam 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tây nguyên

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Nam bộ

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Hà Nội

Ít mây, ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; đêm không mưa. Gió nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.