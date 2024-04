Ứng dụng điện thoại báo Hà Nội nắng 42 độ C dịp 30.4, chuyên gia nói gì?

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, người lao động được nghỉ 5 ngày (từ 27.4 - 1.5) nên vấn đề thời tiết nhận được sự quan tâm của nhiều người dân, đặc biệt đối với những người có ý định đi du lịch.

Dự báo của ứng dụng dự báo thời tiết trên điện thoại iPhone CHỤP MÀN HÌNH

Mới đây, ứng dụng dự báo thời tiết trên điện thoại iPhone đã dự báo nhiệt độ tại Hà Nội trong đợt nghỉ lễ 30.4 - 1.5 cao nhất lên đến 42 độ C.

Trong đó, nhiệt độ cao nhất ngày 27.4 là 41 độ C, ngày 28.4 là 42 độ C, ngày 29.4 là 39 độ C, ngày 30.4 là 37 độ C và ngày 1.5 là 35 độ C.

Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ bởi trước khi bước vào mùa nắng nóng, Hà Nội hiếm khi có nhiệt độ cao nhất quá 40 độ C. Hơn nữa, năm 2023 được xác định là năm nóng nhất lịch sử nhưng nhiệt độ tại thủ đô cao nhất mới chỉ ghi nhận ở mức 41,3 độ C vào thời điểm giữa tháng 5.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, trong đó có Hà Nội.

Cụ thể, từ ngày 27 - 29.4, Hà Nội có nắng nóng với nền nhiệt cao nhất từ 35 - 37 độ C. Sau đó, trong các ngày 30.4 - 1.5, nắng nóng sẽ suy giảm, chỉ còn xảy ra cục bộ, với mức nhiệt 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Như vậy, dự báo thời tiết trên ứng dụng của điện thoại iPhone lệch từ 3 - 5 độ C so với dự báo của chuyên gia khí tượng.

Đây không phải lần đầu tiên ứng dụng dự báo thời tiết trên điện thoại iPhone dự báo nhiệt độ lệch xa so với dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Trước đó, ngày 4.3, ứng dụng này báo nhiệt độ Hà Nội lên đến 31 độ C, trời nắng. Trên thực tế, thủ đô lại chìm trong sương mù, trời lạnh và hửng nắng một chút về cuối chiều, nhiệt độ cao nhất khoảng 22 - 24 độ C giống như những gì Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông báo. Việc tin vào dự báo thời tiết trên iPhone khiến nhiều người "khóc dở" khi ăn mặc phong phanh ra đường vào thời điểm đó.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các đài khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực; cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của T.Ư và địa phương.