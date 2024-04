Miền Trung có thể nắng nóng kỷ lục dịp 30.4 - 1.5, có nơi 43 độ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 21.4, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C như Tương Dương (Nghệ An) 40,2 độ C, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 39,3 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,7 độ C Ba Tơ (Quảng Ngãi) 40 độ C.

Miền Trung đón nắng nóng đặc biệt gay gắt dịp 30.4 - 1.5, có nơi 43 độ T.N

Khu vực Sơn La, Hòa Bình, Tây nguyên và Nam bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C như Yên Châu (Sơn La) 37,3 độ C, Mai Châu (Hòa Bình) 38,2 độ C, Ayunpa (Gia Lai) 37,4 độ C.

Dự báo, ngày 22.4 khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Tây bắc Bắc bộ, Tây nguyên và Nam bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Ngày 23.4, khu vực tây bắc Bắc bộ, từ Nghệ An đến Phú Yên, Tây nguyên và Nam bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng khu vực Quảng Bình đến Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Nhiệt độ tại Huế và Quảng Bình trong 10 ngày tới CHỤP MÀN HÌNH

Cơ quan khí tượng dự báo, từ ngày 25.4 miền Bắc tiếp tục đón đợt nắng diện rộng; riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Trong đợt nắng nóng diện rộng này, nhiệt độ tại các tỉnh miền Trung cao nhất phổ biến từ 39 - 42 độ C. Thậm chí, một số tỉnh nhiệt độ có thể lên tới 43 độ C, phá vỡ kỷ lục về mức nhiệt cao nhất Việt Nam tính từ đầu năm 2024 đến nay (42,2 độ C tại Yên Châu, Sơn La) như Hà Tĩnh, Huế (ngày 30.4 và 1.5). Trong khi đó, tại Hà Nội, dịp 30.4 - 1.5 nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 - 38 độ C.