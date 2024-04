Ngày 22.4, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nắng nóng sẽ bao trùm hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước.

Nam bộ, Tây nguyên có thể mưa giông dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 CAO AN BIÊN

Từ ngày 27 - 29.4, Đông Bắc bộ có nắng nóng với nền nhiệt cao nhất từ 35 - 37 độ C. Sau đó, trong các ngày 30.4 - 1.5, nắng nóng sẽ suy giảm, chỉ còn xảy ra cục bộ, với mức nhiệt 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

"Nơi nắng nóng nhất trong 5 ngày nghỉ lễ là Tây Bắc và từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Các khu vực này có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt ban ngày cao nhất 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C", ông Thành nói.

Theo ông Thành, Tây nguyên và Nam bộ cũng xảy ra nắng nóng với nền nhiệt ban ngày cao nhất khoảng 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Trong những ngày nắng nóng mạnh, chiều tối và tối cần đề phòng mưa giông cục bộ. Trong mưa giông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ông Thành đánh giá, nắng nóng là loại thiên tai nguy hiểm, có thể tạo ra cháy rừng cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân như gây mất nước, sốc nhiệt, đột quỵ... Người dân khi tham gia những hoạt động ngoài trời cần chú ý sức khỏe, mang theo nước uống, ô dù để che chắn, kem chống nắng, mặc quần áo sáng màu...

Trước đó, ngày 12.4, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc nghỉ 5 ngày liên tục dịp lễ 30.4 và 1.5.

Cụ thể, Thủ tướng đồng ý việc hoán đổi ngày làm việc bình thường, nghỉ ngày thứ hai (ngày 29.4), trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay và làm bù vào ngày khác. Đối với công chức, viên chức, ngày làm việc 29.4 sẽ chuyển sang làm bù vào thứ bảy (ngày 4.5).