Mưa không rơi, Nam bộ vẫn nắng nóng đặc biệt gay gắt đến 40 độ C

Sáng nay, bầu trời TP.HCM và một số tỉnh thành Nam bộ tiếp tục xuất hiện mây đen. Nhiều người đã hy vọng, mưa sẽ tới xua tan không khí oi bức, nóng rát kéo dài nhiều tháng qua. Tuy nhiên, sau đó mây tan và bị gió thổi đi như ngày 13.4, ngày được dự báo có thể có mưa. Hôm qua, các ổ mây giông nhiệt xuất hiện vào sáng sớm đến trưa thì tan. Đến đầu giờ chiều ảnh mây vệ tinh cho biết mây giông lại xuất hiện trên khu vực địa phận tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên đến sáng 14.4, vẫn chưa có cơn mưa giông nhiệt nào xuất hiện và nắng nóng gay gắt vẫn còn kéo dài.

TP.HCM trời xuất hiện nhiều mây vào sáng sớm và chiều tối nhưng vẫn chưa có mưa CHÍ NHÂN

Hôm qua, khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất là Đồng Phú (Bình Phước) 38.5 độ C, Tây Ninh 37.3 độ C, Tà Lài (Đồng Nai) 37.5 độ C…

Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam bộ dự báo: Trong hôm nay và ngày mai, nắng nóng tiếp tục tăng cường bao trùm khắp Nam bộ. Nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt độ đến 40 độ C có thể xuất hiện ở Bình Phước, Bình Dương và Đồng Nai. Còn Tây Ninh cũng đến 39 độ C.

Tại TP.HCM có nắng nóng phổ biến 38 độ C. Trong đó các khu vực phía tây và tây tây bắc như: Q. 12, Hóc Môn, Củ Chi nhiệt độ có thể lên tới gần 39 độ C. Nhiệt độ thấp nhất là 35 độ C tại Cần Giờ. Các quận 2, 7, Bình Chánh, Nhà Bè có nhiệt độ khoảng 37 độ C.

Phía bắc TP.HCM có nhiệt độ đến gần 39 độ C Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam bộ

Các tỉnh ĐBSCL như: Long An, Đồng Tháp, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng có nhiệt độ đến 37 độ C.

Sau một thời gian nắng nóng gay gắt, nước bốc hơi nhiều khiến độ ẩm đang gia tăng nên nắng nóng bắt đầu có cảm giác oi bức rất khó chịu. Nhiệt độ dự báo trong các bản tin thời tiết thường thấp hơn nhiệt độ ngoài trời theo cảm nhận thực tế từ 2 - 4 độ C. Trong thời gian gần đây, tại TP.HCM đặc biệt ở các quận trung tâm, nhiệt độ ngoài trời có khi cao hơn nhiệt độ khí tượng đến 5 - 6 độ C và đạt mức nhiệt cao kỷ lục 43 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Ngoài khu vực Nam bộ, khu tây bắc Bắc bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ, có nơi trên 39 độ như: Yên Châu (Sơn La) 40.3 độ C; Mường Lay (Điện Biên) 38.7 độ C, Mường Tè (Lai Châu) 38.5 độ C…

Hiện nay, áp thấp nóng Ấn - Miến ở phía tây vẫn đang hoạt động mạnh, trong một vài ngày tới sẽ tiếp tục tăng cường và lấn đông ảnh hưởng đến nhiều nơi của nước ta, gây nên đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng.