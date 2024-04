El Nino đi qua, nắng nóng gay gắt vẫn còn ở lại

Ngày 11.4, Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), cho biết: El Nino gần như đã kết thúc. Từ tháng 4 - 6 là giai đoạn trung tính và từ tháng 6 - 8 có khả năng chuyển sang La Nina.

El Nino cơ bản đã kết thúc nhưng nắng nóng vẫn gay gắt ở nhiều vùng miền trên cả nước CHÍ NHÂN

Như vậy, có thể thấy El Nino gần như kết thúc sớm hơn khoảng 1 tháng so với những dự báo của các cơ quan khí tượng thế giới trước đó. Đây là điều đáng mừng đối với những nơi đang trải qua giai đoạn nắng nóng gay gắt, trong đó có khu vực Nam bộ của Việt Nam.

Theo các chuyên gia khí tượng, hiện nay Nam bộ cũng đang dần đi đến những ngày cuối của thời kỳ nắng nóng đỉnh điểm trong mùa khô. Tuy nhiên, mùa khô vẫn còn kéo dài đến đầu tháng 5. Từ nay đến thời điểm đó, vẫn xảy ra tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở một số nơi. Trong suốt 3 tuần qua, nắng nóng gay gắt diện rộng ở Nam bộ đã khiến nước bốc hơi nhiều, độ ẩm không khí đang tăng và hình thành các đám mây giông nhiệt. Do đó trong những ngày cuối tháng 4, nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí cao gây nên tình trạng oi bức rất khó chịu. Các ổ mây giông cũng xuất hiện ngày càng nhiều hơn, khiến các cơn mưa trái mùa có khả năng xảy ra nhiều hơn.

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn cho biết: Khoảng từ ngày 21 - 24.4, áp thấp nóng Ấn - Miếng ở phía tây mạnh lấn sang ảnh hưởng mạnh đến các tỉnh phía nam của Trung Quốc và Việt Nam, các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng nhiều. Khu vực Nam bộ cũng bị ảnh hưởng nhẹ hơn nhưng do Nam bộ đang trong giai đoạn nắng nóng kéo dài nên sự tăng nhiệt này cũng làm nền nhiệt độ bình quân tăng đáng kể.

Từ cuối tháng 4, có thể xuất hiện gió tây nam cường độ yếu gây mưa trái mùa ở miền Nam. Khoảng giữa tháng 5, Nam bộ sẽ vào mùa mưa khi theo quy luật thông thường. Đây cũng là lúc hiện tượng ENSO ở trạng thái trung tính.

Với các tỉnh miền Trung và Bắc, mùa nắng nóng vào thời kỳ El Nino kết thúc và trung tính thậm chí là giai đoạn đầu của La Nina nên mùa nắng nóng năm nay sẽ ít gay gắt hơn so với những năm cực đoan.

Sắp có nắng nóng gay gắt diện rộng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo: Giai đoạn từ 11.4 - 10.5, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1 - 2 độ C. Riêng khu vực phía tây Bắc bộ và trung Trung bộ có nơi nhiệt độ trung bình cao hơn nhiều năm từ 2 - 3 độ C.

Cụ thể, phía tây Bắc bộ từ ngày 16.4 khả năng có nắng nóng diện rộng đến ngày 18.4 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, vùng đồng bằng và trung du Bắc bộ có nắng nóng.

Từ khoảng ngày 17.4, Trung bộ có nắng nóng diện rộng đến ngày 18.4, khả năng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.



Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ còn Nam bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Đây là giai đoạn giao mùa, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Giai đoạn này vẫn tiếp tục có nguy cơ cao về tình trạng khô hạn, thiếu nước và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao đặc biệt là khu vực Tây nguyên - Nam bộ.