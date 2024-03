Nắng nóng gay gắt, nhiệt độ miền Đông lại vượt miền Tây

Ngày 30.3, nắng nóng gay gắt quay trở lại TP.HCM và các tỉnh thành miền Đông. Cụ thể, nhiệt độ cao nhất ghi nhận được là 37,3 độ C tại Tà Lài (Đồng Nai), cùng mức 36,9 độ C có Đồng Phú (Bình Phước) và Tây Ninh, thấp hơn là Thủ Dầu Một (Bình Dương) với 36,5 độ C.

Miền Đông tăng nhiệt trở lại Chụp màn hình

Trong khi đó, tại miền Tây, nhiệt độ cao nhất ngày đo được là 36 độ C tại Châu Đốc (An Giang). Tại Vĩnh Long, ngày 29.3 có nhiệt độ cao nhất lên tới 36,6 độ C thì hôm nay giảm còn 35,6 độ C.

Dự báo nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng ở khu vực miền Đông và vài nơi của miền Tây. Có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt từ 36 - 38 độ C như: Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh.

TP.HCM có nhiệt độ phổ biến từ 35 - 36 độ C. Tuy nhiên, do mức độ đô thị hóa cao nên nhiệt độ cảm nhận thực tế tại TP.HCM có thể cao hơn từ 2 - 4 độ C so với nhiệt độ khí tượng. Các tỉnh miền Tây có nhiệt độ cao 35 - 36 độ như: Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp…

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết: Ngoài các tỉnh thành Nam bộ, nắng nóng có khả năng xuất hiện ở nhiều khu vực khác trên cả nước. Ngày 31.3, khu vực phía tây bắc Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và Nam bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ.

Ngày 1.4, phía tây Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực phía đông Bắc bộ và Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C. Còn khu vực Tây nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.