Nam bộ lập 3 kỷ lục nắng nóng trong 1 ngày

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, trong giai đoạn từ ngày 31.3 - 4.4, xuất hiện 1 đợt nắng nóng diện rộng ở khu vực Tây Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên.

Tính đến thời điểm này, ngày 9.4 là ngày nóng nhất Nam bộ trong mùa khô năm nay NHẬT THỊNH

Tại Tây nguyên, nắng nóng xuất hiện từ ngày 3 - 8.4; đợt nắng nóng này xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm.

Riêng khu vực miền Đông Nam bộ, nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt kéo dài từ ngày 26.3 - 10.4. Nắng nóng sau đó mở rộng sang khu vực miền Tây Nam bộ. Trong các đợt nắng nóng này, một số trạm đã ghi nhận được nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày vượt giá trị lịch sử (GTLS).

Trong giai đoạn từ 11.3 - 10.4, nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 2 - 3 độ C; ngoại trừ Mường Tè (Lai Châu) thấp hơn 0,3 độ C so với trung bình nhiều năm.

Các khu vực khác trong cả nước phổ biến cao hơn 0,5 - 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Đối với Nam bộ, ngày 9.4 là ngày nóng nhất kể từ đầu mùa khô và cũng ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất lịch sử tại nhiều trạm quan trắc. Cụ thể Biên Hòa (Đồng Nai) 40 độ C, Long Khánh (Đồng Nai) 39,5 độ C, Thủ Dầu Một (Bình Dương) 39,2 độ C.

Dự báo, giai đoạn từ 11.4 - 10.5, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1 - 2 độ C. Riêng khu vực phía tây Bắc bộ và trung Trung bộ có nơi cao hơn trung bình nhiều năm từ 2 - 3 độ C.

Trạm (tỉnh/TP) GTLS (Tháng 4) Năm xuất hiện GTLS Giá trị vượt GTLS Ngày xuất hiện TP Hà Tĩnh 40,3 2019 40,5 1/4/2024 Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 39,4 2019 39,5 1/4/2024 Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 38,8 2001 39,2 2/4/2024 Hương Sơn (Hà Tĩnh) 40,4 2016 40,5 3/4/2024 Tuần Giáo (Điện Biên) 38,4 2023 38,8 4/4/2024 Đà Lạt (Lâm Đồng) 29,7 2016 29,9 8/4/2024 Biên Hòa (Đồng Nai) 39 2020 40 9/4/2024 Long Khánh (Đồng Nai) 38,6 2013 39,5 9/4/2024 Thủ Dầu Một (Bình Dương) 38,6 2016 39,2 9/4/2024 Trà Nóc (Cần Thơ) 36,5 2016 36,7 3/4/2024