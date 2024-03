Đi qua đỉnh nhiệt, Nam bộ vẫn nắng nóng diện rộng

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, nắng nóng diện rộng vẫn xuất hiện ở nhiều nơi dù cường độ cao nhất đã giảm. Cụ thể, tại Đồng Phú (Bình Phước) nơi ghi nhận nhiệt độ đỉnh điểm 38,5 độ C vào ngày 11.3 thì đến ngày 12.3 giảm 1,3 độ còn 37,2 độ C.

Nắng nóng giảm nhẹ trong ngày hôm nay sau đó cường độ nắng tăng trở lại và mở rộng sang các tỉnh miền Tây ĐÀO NGỌC THẠCH

Nhiệt độ cao nhất ngày 12.3 tại Nam bộ là 37,5 độ C ghi nhận tại Biên Hòa (Đồng Nai), cũng giảm 0,4 độ so với ngày trước đó.

Trong khi các tỉnh miền Đông giảm nhiệt do trời xuất hiện nhiều mây thì dấu hiệu tăng nhiệt lại xuất hiện ở các tỉnh miền Tây. Mức nhiệt cao nhất ghi nhận được là 36,5 độ C tại Cao Lãnh (Đồng Tháp). Ngày 12.3, cũng là ngày có mức nhiệt cao nhất tại ĐBSCL, một ngày trước đó tại Vĩnh Long ghi nhận nhiệt độ 36,2 độ C.

Bên cạnh nhiệt độ cao thì độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ 30 - 50% làm nắng nóng nóng càng thêm gay gắt.

Trong ngày 13.3, trời xuất hiện nhiều mây làm cường độ nắng giảm nhẹ nhưng nhiệt độ phổ biến ở các tỉnh miền Đông từ 36 - 37 độ C, riêng TP.HCM từ 35 - 37 độ C.

Các tỉnh miền Tây nhiệt độ phổ biến từ 35 - 36 độ C, nắng nóng gay gắt xảy ra nhiều hơn ở các tỉnh biên giới tây nam.

Sau ngày 13.3, nắng nóng cường độ cao tiếp tục duy trì ở các tỉnh miền Đông và có xu hướng mở rộng sang các tỉnh miền Tây.

Hiện đang vào cao điểm mùa khô ở Nam bộ, nắng nóng kéo dài nhiều ngày và số giờ nắng nóng trong ngày lên tới 6 - 8 tiếng. Đặc biệt, nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể cao hơn khoảng 2 - 3 độ C so với nhiệt độ khí tượng tùy điều kiện cụ thể của từng khu vực. Người dân, nhất là đối tượng nhạy cảm với thời tiết như người già và trẻ em cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tránh tiếp xúc lâu với nắng nóng. Bên cạnh đó, người dân cần lưu ý phòng cháy chống cháy nổ ở khu dân cư cũng như cháy rừng.