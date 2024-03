Nắng nóng sẽ hạ nhiệt trong một vài ngày tới

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, trong những ngày qua nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với mức nhiệt cao nhất phổ biến ở miền Đông từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; còn miền Tây 35 - 36 độ C, một số nơi trên 36 độ.



Do trời nhiều mây nên trong những ngày tới, đặc biệt 13.3, nắng nóng bớt gay gắt ĐÀO NGỌC THẠCH

Trong những ngày tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng trên khu vực các tỉnh miền Đông nhưng cường độ nắng nóng giảm so với những ngày trước. Cụ thể, trong ngày 10.3 ở miền Đông nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại Sở Sao 36.3 độ C. Tại TP.HCM, hôm qua, nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Tân Sơn Nhất là 36 độ C, độ ẩm chỉ 33%.

Về hiện tượng nắng nóng hạ nhiệt, Th.S Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo (Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ) giải thích: Do trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung bộ tạo ra nhiễu động hình thành trên khu vực Nam bộ từ ngày 12 - 15.3. Khoảng từ ngày 14.3 áp cao này nâng dần trục lên phía bắc qua Trung bộ hoạt động với cường độ mạnh hơn. Nhiễu động trên sẽ tạo ra nhiều mây hơn so với những ngày trước đó, nhờ có nhiều mây nên cường độ nắng giảm. Cụ thể, ngày 13.3, cường độ nắng nóng có xu hướng giảm khá rõ so.

Tuy nhiên, do đang trong giai đoạn cao điểm mùa khô nên nhiệt độ trong ngày ở các tỉnh miền Đông trong những ngày tới dao động phổ biến trong khoảng 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C còn các tỉnh miền Tây ở khoảng 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Sau ngày 15.4, khi áp cao nâng trục dần lên phía bắc nắng nóng gay gắt có khả năng quay trở lại.

Do nắng nóng kéo dài, độ ẩm trong không khí thấp, người dân ngoài việc chú ý bảo vệ sức khỏe, tránh tiếp xúc lâu với nắng nóng cần lưu ý phòng cháy chống cháy nổ ở khu dân cư cũng như cháy rừng.