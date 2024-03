TP.HCM xâm nhập mặn sâu đến 80 km, cảnh báo cấp độ 3

Ngày 10.3, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ phát bản tin cập nhật về tình hình xâm nhập mặn ở TP.HCM và các tỉnh Nam bộ. Theo đó, trên khu vực TP.HCM, ranh mặn 4‰ vào sâu trên sông Sài Gòn khoảng 70 - 75 km.

Trên sông Sài Gòn, độ mặn 4‰ có thể vào sâu thêm 5 km trong những ngày tới do triều cường cao kết hợp với gió mùa đông bắc mạnh Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ

Dự báo, trong tuần tới mực nước tại hầu hết các trạm lên nhanh theo đợt triều cường đầu tháng 2 âm lịch. Đỉnh triều cao nhất có thể xuất hiện từ ngày 11 - 13.3. Độ mặn lớn nhất tại hầu hết các trạm ở mức lớn hơn so với cùng kỳ năm 2023 và trung bình nhiều năm. Trên sông Sài Gòn, ranh mặn 4‰ xâm nhập sâu khoảng 75 - 80 km. Mức độ rủi ro thiên tai ở cấp 3.

Tình hình xâm nhập mặn ở các tỉnh ĐBSCL cũng gay gắt không kém một phần do lượng nước từ vùng thượng nguồn sông Cửu Long về ít. Cụ thể, lưu lượng nước qua trạm Kratie (Campuchia) ở mức nhỏ hơn so với cùng kỳ năm 2023 khoảng 24,1% nhưng vẫn lớn hơn trung bình khoảng 8,8%. Mực nước tại Kompong Luong (Campuchia) ở mức thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái và trung bình nhiều năm khoảng 0,09 - 0,22m, dung tích Biển Hồ (Campuchia) nhỏ hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,18 tỉ mét khối.

Trong những ngày đầu tháng 3, ranh mặn 4‰ cách cửa sông Tiền khoảng 58 - 63 km; sông Hậu khoảng 40 - 50 km.

Từ ngày 11 - 13.3, đỉnh triều cường cao ở mức xấp xỉ thậm chí cao hơn cùng kỳ năm ngoái trên các sông miền Tây Nam bộ. Triều cường cao khiến xâm nhập mặn sâu. Độ mặn lớn nhất tại hầu hết các trạm ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn so với cùng kỳ năm 2023 và trung bình nhiều năm. Ranh độ mặn 4‰ cách cửa sông Tiền khoảng 60 - 65 km, sông Hậu khoảng 45 - 55 km.