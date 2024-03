Nắng nóng gay gắt quay trở lại Nam bộ, kéo dài thêm 3 tháng tới

Ngày 9.3, Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Nam bộ cho biết: Ngày hôm qua, nắng nóng xuất hiện diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt ở miền Đông và cục bộ ở miền Tây.

Nắng nóng gay gắt quay trở lại ở Nam bộ ĐÀO NGỌC THẠCH

Nhiệt độ cao nhất phổ biến dao động từ 35 - 37 độ C. Cá biệt tại Biên Hòa (Đồng Nai) nhiệt độ lên tới 37,8 độ C, Sở Sao (Bình Dương) 37,6 độ C. Độ ẩm thấp nhất từ 40 - 60%; Biên Hòa cũng là nơi có độ ẩm thấp nhất chỉ 20%.

Dự báo trong những ngày tới nắng nóng tiếp tục gia tăng trên khu vực miền Đông và một số nơi ở miền Tây. Nhiệt độ phổ biến từ 35 - 37 độ C, một số nơi vượt 37 độ C.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) thông báo: El Nino đã đạt đỉnh và đang suy yếu nhưng tác động của nó vẫn còn kéo dài trong 3 tháng tới, nhiều nơi sẽ ghi nhận mức nhiệt độ cao hơn bình thường.

Theo Tổng thư ký WMO, Celeste Saulo, từ tháng 6.2023, mỗi tháng đều ghi nhận một kỷ lục nhiệt độ mới và năm 2023 là năm ấm nhất. El Nino đã góp phần tạo ra mức nhiệt độ kỷ lục này, nhưng các khí nhà kính giữ nhiệt mới là thủ phạm chính.

Nhiệt độ bề mặt nước biển ở khu vực xích đạo trên Thái Bình Dương tăng là cơ sở xác định hiện tượng El Nino. Tuy nhiên không riêng khu vực này, nhiệt độ bề mặt nước biển ở những nơi khác trên thế giới đã liên tục cao và bất thường trong 10 tháng qua.

WMO lưu ý, dù El Nino giảm cường độ nhưng hiện tượng này thường tác động lớn nhất đến khí hậu toàn cầu trong năm thứ hai, 2024 này. Hiện trên phần lớn các đại dương, nhiệt độ bề mặt nước biển vẫn trên mức bình thường, ảnh hưởng đến nhiệt độ trên đất liền ở hầu hết các khu vực trong 3 tháng tới vẫn cao và lượng mưa giảm.

Đáng chú ý, trong thời gian gần đây cùng với hiện tượng nắng nóng kéo dài thì nhiều nơi ở Nam bộ cũng xảy ra các sự cố cháy nổ. Chính vì vậy, người dân ngoài việc chú ý bảo vệ sức khỏe, tránh tiếp xúc lâu với nắng nóng cần lưu ý phòng cháy chống cháy nổ ở khu dân cư cũng như cháy rừng.