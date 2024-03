Bất ngờ nắng nóng gần 40 độ C ở miền Trung

Ngày 6.3, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 5.3 nắng nóng gay gắt trên diện rộng ở các tỉnh miền Trung. Mức nhiệt cao nhất ở miền Trung lên tới 39,9 độ C tại Tương Dương (Nghệ An). Ngoài ra mức nhiệt cao trên 39 độ cũng được ghi nhận tại TP.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) 39,4 độ C và Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,1 độ C.

Nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng cũng xảy ra từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 40 - 50%.

Dự báo, ngày 6.3, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 45 - 50%. Từ ngày 7.3 nắng nóng dịu dần.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Theo các chuyên gia khí tượng, hiện tượng nắng nóng diện rộng và gay gắt vào giai đoạn này ở miền Trung là bất thường và hiếm gặp vì mùa nắng ở khu vực này thường bắt đầu từ tháng 5 - 6. Như vậy, năm nay nắng nóng đến sớm hơn trung bình nhiều năm khoảng 2 tháng. Tình trạng nắng nóng hiện tại do tác động của hiện tượng El Nino.

Năm 2023, cũng tại Tương Dương (Nghệ An) ghi nhận nắng nóng 44,2 độ C, cao nhất trong lịch sử quan trắc tại Việt Nam.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, do El Nino được dự báo sẽ suy yếu vào tháng 5 và có khả năng chuyển sang pha lạnh La Nina vào tháng 6; trong khi đó cao điểm nắng nóng ở miền Trung thường kéo dài từ tháng 6 - 8 nên nhiều khả năng, năm nay miền Trung nắng nóng ít gay gắt hơn năm 2023.