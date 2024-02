Sau trận mưa trái mùa, nắng nóng tăng cường ở Nam bộ

Sáng 28.2, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết: Ngày hôm nay, hiện tượng nắng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Đông nhưng cường độ nắng nóng giảm, các tỉnh miền Tây có nơi nắng nóng cục bộ.

Nam bộ nắng nóng gia tăng cường độ NHẬT THỊNH

Nhiệt độ cao nhất miền Đông phổ biến từ 34 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C như Biên Hòa (Đồng Nai) là 36,9 độ C, Sở Sao (Bình Dương) 36,6 độ C. Độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ 40 - 50%, thấp nhất là Biên Hòa 39,6%.

Dự báo trong 24 giờ đến 48 giờ tới, nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Đông và cục bộ ở các tỉnh miền Tây. Ngày 29.2, nắng nóng tiếp tục gia tăng cường độ, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất ở miền Đông từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; miền Tây có nơi trên 35 độ C. Độ ẩm phổ biến từ 30 - 50%. Thời gian nắng nóng trong ngày kéo dài từ 12 - 16 giờ.

Khoảng 15 giờ ngày 27.2, TP.HCM xuất hiện trận mưa trái mùa trên diện rộng. Lượng mưa tương đối khá trên khu vực Bình Chánh, Nhà Bè, Q.7, TP.Thủ Đức. Khu vực trung tâm thành phố lượng mưa không đáng kể, khiến hơi nóng bốc lên rất mạnh sau những ngày mặt đất bị hun nóng càng gây thêm cảm giác ngột ngạt, khó chịu.

Dự báo trong ngày hôm nay và mai, TP.HCM nắng nóng vẫn duy trì mức nhiệt 35 - 36 độ C. Còn trên toàn khu vực Nam bộ, nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đáng chú ý, trong thời gian gần đây cùng với hiện tượng nắng nóng kéo dài thì nhiều nơi ở Nam bộ cũng xảy ra các sự cố cháy nổ. Chính vì vậy, người dân ngoài việc chú ý bảo vệ sức khỏe, tránh tiếp xúc lâu với nắng nóng cần lưu ý phòng cháy chống cháy nổ ở khu dân cư cũng như cháy rừng.