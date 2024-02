Nắng nóng tăng cường, nhiệt độ nơi nào cao nhất TP.HCM?

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, nắng nóng có xu hướng quay trở lại và mở rộng trên khu vực TP.HCM. Ngày 22.2, nhiệt độ cao nhất ghi nhận được là 35,4 độ C tại Tân Sơn Nhất, còn trạm Nhà Bè cũng 33,7 độ C.

TP.Thủ Đức với mức nhiệt dự báo gần chạm mốc 37 độ C Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ

Nắng nóng sẽ kéo dài ít nhất thêm 5 ngày tới. Riêng trong 2 ngày cuối tuần nhiều nơi xuất hiện nhiệt độ 35 - 36 độ C. Những khu vực xảy ra nắng nóng người dân cần chú ý như: Q.1, 3, 4, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Tân; phía bắc của thành phố gồm Q.12, Hóc Môn, Củ Chi…

Đặc biệt, khu vực TP.Thủ Đức nhiệt độ có thể vượt 36 độ C và đạt mức cao gần 37 độ C. Khu vực Bình Chánh cũng có khả năng vượt 36 độ C.

Mức độ rủi ro do nắng nóng ở cấp độ 1. Trên khu vực Nam bộ, ngày 23.2 nhiệt độ cao nhất ghi nhận được tại Đồng Phú (Bình Phước) là 37,1 độ C. Các địa phương còn lại phổ biến 35 - 36 độ C. Ngày hôm nay nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Đông với mức nhiệt phổ biến từ 35 - 37 độ C; nắng nóng cục bộ ở các tỉnh miền Tây đặc biệt là các tỉnh biên giới như An Giang, Đồng Tháp.

Nắng nóng vẫn còn tiếp tục kéo dài trên diện rộng nhiều ngày tới, người dân cần lưu ý bảo vệ sức khỏe cũng như sử dụng điện hiệu quả, an toàn.