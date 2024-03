Mức nhiệt tăng cao, Nam bộ hôm nay nắng nóng nhất tính từ đầu năm

Sáng 12.3, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết: Ngày hôm qua, nắng nóng xuất hiện diện rộng ở miền Đông và vài nơi ở miền Tây.

Nam bộ nắng nóng lên tới 38,5 độ C ĐÀO NGỌC THẠCH

Đặc biệt, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ một số nơi lên tới 38 độ C và vượt 38 độ C như: Đồng Phú (Bình Phước) nhiệt độ lên tới 38,5 độ C, Sở Sao (Bình Dương) 38 độ C, Biên Hòa (Đồng Nai) 37,9 độ C, Tà Lài (Đồng Nai) 37,2 độ C.

Như vậy, ngày hôm qua là ngày nóng nhất từ đầu năm 2024 đến nay. Trước đó mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận ở Nam bộ là 38 độ C vào ngày 15.2.



Tại các tỉnh ĐBSCL, nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao như: Vĩnh Long 36,2 độ C, Châu Đốc (An Giang) 36 độ C.

Nắng nóng gay gắt quay trở lại Nam bộ, kéo dài thêm 3 tháng tới

Bên cạnh đó, độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ Từ 30 - 50%, thấp nhất là Biên Hòa 25,1% nên càng làm nắng nóng nóng gay gắt.

Dự báo, trong ngày 12.3 nắng nóng tiếp tục gay gắt với mức nhiệt từ 36 - 38 độ C ở các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương. Tây Ninh nhiệt độ khoảng 36 - 37 độ C, còn TP.HCM từ 35 - 37 độ C.

Tại ĐBSCL, nhiệt độ cao nhất từ 35 - 36 độ C có thể xảy ra ở các tỉnh như: Long An, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long.

Thời gian nắng nóng trong ngày kéo dài từ 12 giờ trưa đến tận 16 giờ chiều. Theo các chuyên gia, cần lưu ý nhiệt độ được đề cập ở trên là nhiệt độ trong lều khí tượng; còn nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể cao hơn khoảng 2 - 3 độ C tùy điều kiện cụ thể của từng khu vực. Người dân ngoài việc chú ý bảo vệ sức khỏe, tránh tiếp xúc lâu với nắng nóng cần lưu ý phòng cháy chống cháy nổ ở khu dân cư cũng như cháy rừng.

Riêng ngày 13.3 cường độ nắng nóng có khả năng giảm nhẹ do trời xuất hiện nhiều mây vì nhiễu động thời tiết.