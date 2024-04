Nắng nóng đỉnh điểm, Nam bộ cán mức 40 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa cập nhật, ngày 9.4, khu vực Nam bộ xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt ở nhiều nơi như: Biên Hòa (Đồng Nai) 40 độ C, Long Khánh (Đồng Nai) 39,5 độ C, Thủ Dầu Một (Bình Dương) 39,2 độ C.

Nhiệt độ cao nhất ghi nhận ngày 9.4.2024 tại một số địa phương ở Nam bộ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Các khu vực khác ở miền Đồng cũng xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng với mức nhiệt độ phổ biến từ 36 - 38 độ C.

Tại miền Tây, nắng nóng gay gắt trên 37 độ C cũng xuất hiện ở nhiều nơi như: Vĩnh Long 37,5 độ C, Cao Lãnh (Đồng Tháp) 37,2 độ C, Châu Đốc (An Giang) 37,1 độ C. Nhiều địa phương như Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng cũng ghi nhận nắng nóng vượt 36 độ C.

Ngoài Nam bộ, khu vực Tây nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C.

Nam bộ nắng nóng vượt lịch sử

"Nắng nóng ở Nam bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Mức độ rủi ro thiên tai do nắng nóng gây ra ở cấp độ 1. So với nhiệt độ khí tượng, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2 - 4 độ, thậm chí cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Do đó, người dân cần lưu ý bảo vệ sức khỏe bên cạnh đó là phòng chống cháy nổ, cháy rừng", các chuyên gia khí tượng lưu ý.