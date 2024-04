Nắng nóng vẫn tiếp tục gia tăng

Bản tin thời tiết của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, vừa cập nhật trưa 7.4 cho biết: Trong 24 giờ qua, nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở khu vực Nam bộ. Cường độ nắng nóng tăng so với 24 giờ trước đó, có nắng nóng gay gắt.

Nắng nóng gia tăng cường độ trên khắp Nam bộ Nguồn: Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ

Nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại Đồng Phú, Đồng Xoài (Bình Phước) là 38 độ C. Tại Tài Lài (Đồng Nai) là 37,8 độ C và Trị An (Đồng Nai) là 37,5 độ C. Tại Vĩnh Long là 37 độ C. Độ ẩm thấp nhất dao động từ 35 - 55%.

Trong 1 - 2 ngày tới, nắng nóng xảy ra diện rộng, có nơi gay gắt. Nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 39 độ C ở Bình Phước và Đồng Nai. Các tỉnh Bình Dương và Tây Ninh có thể nắng nóng đến 38 độ C.

Còn TP.HCM nắng nóng 37 độ C nhưng phương tiện giao thông đông đúc, cơ sở sản xuất nhất nhiều nhất cả nước khiến cho nhiệt độ ngoài trời vượt cao hơn nhiều so với nhiệt độ khí tượng. Theo phản ánh của nhiều người dân, trong những ngày qua nhiệt độ thực tế ngoài trời ở TP.HCM thường vượt 40 độ C, thậm chí đến 42 - 43 độ C.

Tại ĐBSCL, các tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long cũng có thể ghi nhận mức nhiệt độ lên tới 37 độ C. Các địa phương còn lại dao động từ 35 - 36 độ C.

Nắng nóng kéo dài từ sáng sớm đến chiều tối, với tổng thời lượng nắng lên đến hơn 8 giờ mỗi ngày. Thời gian nắng nóng gay gắt bắt đầu từ 10 giờ sáng đến 16 giờ chiều. Đây là giai đoạn cao điểm nắng nóng ở Nam bộ sẽ còn kéo dài nhiều ngày, người dân cần chú ý bảo vệ sức khỏe và đề phòng cháy nổ.