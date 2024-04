Nơi nào ở Nam bộ nhiệt độ tăng mạnh nhất tháng 3?

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết: Trong tháng 3 có nhiều ngày nắng nóng diện rộng và nắng nóng gay gắt ở miền Đông, ven biên giới Tây Nam với nhiệt độ cao nhất đến 38 độ C.

Nhiều địa phương ở Nam bộ có nhiệt độ trung bình tháng 3 cao hơn trung bình nhiều năm CHỤP MÀN HÌNH

Có đến 26 trạm đo khắp Nam bộ ghi nhận mức nhiệt độ trung bình tháng 3 cao hơn so với trung bình nhiều năm. Cụ thể, Phước Long (Bình Phước) có mức nhiệt trung bình tháng 3 cao hơn đến 1,8 độ C so với trung bình nhiều năm. Hay tại Châu Đốc (An Giang) nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm là 1,6 độ C.

Tại Đồng Xoài (Bình Phước) và Biên Hòa cao hơn trung bình nhiều năm hơn 1,5 độ C. Tổng cộng có đến 18 trạm đo, nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm 1 độ C.

Dự báo trong tháng 4, nhiệt độ tiếp tục cao hơn trung bình trung bình nhiều năm. Nhiệt độ phổ biến từ 35 - 38 độ C. Một số nơi ở miền Đồng có thể lên tới 38 - 39 độ C và vượt 39 độ C. Các khu vực ở miền Tây nắng nóng diện rộng cũng xảy ra nhiều đợt và dài ngày với nhiệt độ phổ biến 35 - 37 độ C và một số nơi 37 - 38 độ C.

Đáng chú ý, từ ngày 1 - 10.4, Nam bộ chủ yếu chịu ảnh hưởng của rìa phía nam của áp thấp nóng Ấn - Miến ở phía tây lấn sang. Thời tiết khu vực phổ biến không mưa và nắng nóng diện rộng ở cả miền Đông và miền Tây.

Đặc biệt, từ ngày 2 - 6.4 là cao điểm nắng nóng; ở miền Đông và ven biên giới Tây Nam có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37 - 38 độ C, thậm chí vượt 38 độ C.