Bất ngờ TP.HCM sáng nay lất phất mưa, nắng nóng đã giảm?

Đến 7 giờ sáng, nhiều người khá bất ngờ khi thấy trời nhiều mây đen, nắng sáng yếu hơn những ngày trước. Thậm chí, một số nơi ở TP.Thủ Đức còn có mưa lất phất. Chị Nguyên Minh, cho biết: "Sáng nay, tôi có việc ra đường sớm. Khi đang di chuyển trên đường thì bất ngờ thấy mưa nhẹ, thời điểm khoảng 6 giờ 45 phút. Trời đang nắng nóng gay gắt nhưng không hiểu vì sao lại xuất hiện hiện tượng thời tiết bất thường như vậy?".

Sáng nay trời nhiều mây nhưng từ ngày 2 - 6.4 lại là cao điểm nắng nóng nhiều nơi ở miền Nam CHÍ NHÂN

Theo các chuyên gia, hiện trên khu vực này có rãnh áp thấp có trục 25 - 28 độ vĩ bắc. Một vài ngày trước, rãnh áp thấp này bị tác động bởi áp cao lạnh (không khí lạnh) tăng cường ở phía bắc nước ta, tạo nên các nhiễu động thời tiết và gây mưa trái mùa, mưa đá ở các tỉnh Tây nguyên, đặc biệt là phía nam Tây nguyên như Đắk Nông, Lâm Đồng. Một số nơi ở Lâm Đồng còn xuất hiện mưa đá, vòi rồng với lượng khá lớn và thời gian kéo dài gần 30 phút. Các nhiễu động này cũng làm cho các tỉnh miền Đông Nam bộ xuất hiện nhiều mây hơn nên trời dịu nắng, nhiệt độ giảm nhẹ. Hiện tượng mưa rào nhẹ sáng nay chỉ là cá biệt một vài nơi do các khối mây hình thành từ nhiễu động nêu trên.

Các nhiễu động thời tiết khiến khu vực Đông Nam bộ ngày 1.4 trời nhiều mây, nhiệt độ cao nhất ở miền Đông là 36,5 độ C ghi nhận tại Biên Hòa (Đồng Nai) trong khi cao nhất ở miền Tây đến 36,6 độ C tại Châu Đốc (An Giang).



TP.HCM sáng nay trời nhiều mây, mưa rào nhẹ một vài nơi CHÍ NHÂN

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, từ ngày 1 - 10.4, Nam bộ chủ yếu chịu ảnh hưởng của rìa phía nam của áp thấp nóng Ấn Độ - Myanmar ở phía tây lấn sang. Thời tiết khu vực phổ biến không mưa và nắng nóng diện rộng ở cả miền Đông và miền Tây.

Đặc biệt, từ ngày 2 - 6.4 là cao điểm nắng nóng; ở miền Đông và ven biên giới Tây Nam có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37 - 38 độ C, thậm chí vượt 38 độ C.

Từ ngày 7 - 8.4, một vài nơi có khả năng có mưa trái mùa với lượng không đáng kể. Tổng lượng mưa giai đoạn này thấp hơn trung bình nhiều năm; phổ biến từ 0 - 5mm, cục bộ có nơi 5 - 10mm.

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo thời tiết bổ sung: Khí nóng và bức xạ mạnh kéo dài nhiều ngày, lại thêm có gió tây nam tầng thấp (từ bề mặt đất lên 1.000m), hơi ẩm từ biển và ao hồ sông tăng tạo ra mây đang tầng, tuy còn khá mỏng nhưng trải rộng che bớt ánh sáng mặt trời.

Trong tuần, sau khi có thêm 1 đợt không khí lạnh tăng cường lệch đông, gió tây nam sẽ không còn và gió chướng (gió đông - đông đông bắc) hoạt động mạnh trở lại. Vì chưa có gió tây nam phát triển nên trong vài ngày tới cũng chỉ là giai đoạn cuối mùa khô, từ nửa cuối tháng 4 sẽ bắt đầu thời kỳ chuyển mùa. Người dân cần chú ý dông sét, lốc xoáy, mưa đá, vòi rồng.