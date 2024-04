Vòi rồng, mưa đá xuất hiện ở Đà Lạt gây xôn xao mạng xã hội

Mạng xã hội xuất hiện 1 đoạn clip ghi lại cảnh vòi rồng xuất hiện ở Đà Lạt thu hút hơn 650.000 lượt xem. Theo đoạn clip, một cơn xoáy từ trên cao đâm thẳng xuống đất, di chuyển chậm. Cơn xoáy này đi tới đâu hút theo cát dưới mặt đất lên cao theo tới đó và liên tục xoay vòng và tan sau đó.

Người đăng tải clip cho biết, sự việc được ghi lại vào ngày 31.3 khi gia đình anh đi cắm trại tại đồi Đa Phú trên địa bàn P.7 (TP.Đà Lạt), trời đang trong xanh nhưng cơn lốc trên xuất hiện. Ngay lập tức, anh đưa cả nhà vào xe ô tô.

Vòi rồng xuất hiện tại Đà Lạt gây xôn xao mạng xã hội

Phía dưới bài đăng, một số tài khoản cho rằng, hiện tượng này không quá lạ vì "thấy hoài". Tài khoản Hai Bui 28N viết: "Hiện tượng lốc xoáy như này gặp hoài. Đây là còn nhỏ đấy mấy chục giây là hết". TikToker Nhi Võ bình luận: "Gió xoáy. Trước mình còn ở quê, mỗi lần trời chuyển mưa lớn là hay có nhưng không cao như cái này". Nickname Nguyễn Duy chia sẻ: "Từ năm 1996 - 1998 học trên Đà Lạt mình cũng hay gặp lốc xoáy nhỏ như thế này".

Bên cạnh đó, hiện tượng mưa đá cũng xuất hiện ở Đà Lạt với hạt mưa không quá lớn, to bằng nửa đầu ngón tay út.

Vòi rồng xuất hiện ở khu vực đồi Đa Phú (TP.Đà Lạt) Chụp màn hình

Xem đoạn clip, thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, đây là hiện tượng vòi rồng.

Theo ông Quyết, vòi rồng là hiện tượng gió xoáy rất mạnh với đường kính rất nhỏ, hút từ bề mặt đất hoặc mặt biển lên đám mây vũ tích, tạo thành hình như cái phễu di động, trông giống như cái vòi, nhưng từ trên bầu trời thò xuống nên được người dân gọi là vòi rồng.

Vòi rồng di chuyển có thể cuốn theo (rồi ném xuống ở một khoảng cách xa sau đó) hoặc phá hủy mọi thứ, kể cả những nhà gạch xây không kiên cố, nên đây là hiện tượng khí tượng đặc biệt nguy hiểm.

Trong đoạn clip, vòi rồng khá nhỏ. Nhưng nếu vòi rồng đi vào bãi ô tô với lực hút mạnh thì có khả năng hút được chiếc ô tô lên cao.

Clip mưa đá ở Đà Lạt

Nhìn từ xa, vòi rồng có thể có màu đen hoặc trắng, tùy thuộc những thứ mà nó cuốn theo. Trong khi đó, vòi rồng xuất hiện ở trên đại dương thường hút nước biển lên cao tạo thành các cây nước.

Ông Quyết thông tin, nguyên nhân xuất hiện vòi rồng do một khối không khí nóng, ẩm di chuyển ở dưới một khối không khí lạnh, khô thì có khả năng làm xuất hiện những xoáy khí. Nếu xoáy khí này có áp suất trung tâm rất thấp nghĩa là vật chất trong tâm xoáy rất loãng thì không khí nóng, ẩm ở phía dưới bị hút lên tạo thành một cái vòi chuyển động xoáy rất mãnh liệt.

Tại Việt Nam, vòi rồng thường xuất hiện vào các tháng mùa hè. Năm nào cũng xảy ra hiện tượng này nhưng có năm nhiều, năm ít.

"Hôm qua Đà Lạt cũng có mưa đá. Mưa đá xuất hiện khi khí quyển có bất ổn định rất lớn. Giải thích đơn giản là trong khối không khí có lớp nhiệt độ 0oC, nhưng do sự xáo trộn quá lớn nên đẩy khối không khí qua mực 0oC, tạo thành băng đá giống tủ lạnh, hơi nước đóng băng, rơi xuống tạo thành mưa đá", ông Quyết nói.