Nắng nóng gay gắt ở Nam bộ kéo dài đến hết tháng 5

Khu vực Nam bộ đã trải qua 1 ngày nắng nóng gia tăng, nắng nóng xuất hiện diện rộng ở Đông Nam bộ, cục bộ có điểm nắng nóng gay gắt, miền Tây cũng nắng nóng trong ngày hôm qua (24.3). Nhiệt độ cao nhất ngày tăng từ 0,5 - 2oC, trời không mưa, riêng Bình Phước cục bộ có mưa rào nhẹ.

Theo số liệu, nhiệt độ cao nhất hôm qua phổ biến từ 34,3 - 37,8oC. Nhiệt độ cao nhất khu vực Nam bộ xuất hiện tại Đồng Xoài (Bình Phước) 37,8oC, Tà Lài (Đồng Nai) 37,7oC, Trị An (Đồng Nai) 37,2oC, Vĩnh Long 35,5oC.

Hôm qua, thời tiết TP.HCM nắng nóng, không mưa với mức nhiệt cao nhất là 35oC và thấp nhất 27oC tại Tân Sơn Nhất. Sáng nay, TP.HCM mây thay đổi, trời nắng. Nhiệt độ lúc 8 giờ là 29oC độ ẩm 84%, gió đông nam 4 - 5 m/giây.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ thông tin, hôm nay, Nam bộ tiếp tục có ngày nắng, miền Đông có nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt, miền Tây có nơi nắng nóng. Dự báo trong khung giờ từ 12 - 16 giờ, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước có thể nắng nóng cao nhất lên đến 38oC.

Từ 48 - 72 giờ tới, Nam bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông nắng nóng xảy ra trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt, miền Tây có nơi nắng nóng.

Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, nhiệt độ trung bình ở Nam bộ từ tháng 3 đến tháng 5 được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm.

Trong tháng 4 được dự báo là thời kỳ cao điểm của mùa nắng nóng ở Nam bộ nên nắng nóng sẽ rất gay gắt. Nhiều đợt nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35 - 38oC và trên 38oC ở miền Đông và từ 35 - 37oC ở miền Tây. Số ngày nắng nóng diện rộng ở miền Đông từ 15 - 20 ngày và 10 - 15 ngày ở khu vực ven biên giới Tây Nam của miền Tây.

Qua tháng 5, nhiều đợt nắng nóng diện rộng có thể xuất hiện ở cả miền Đông và miền Tây với nhiệt độ cao nhất 37 - 38oC và trên 38oC ở các tỉnh miền Đông và ven biên giới Tây Nam.

Theo ông Quyết, qua tới tháng 6, nhiệt độ vẫn cao hơn trung bình nhiều năm. Nhiệt độ cao nhất trên 35oC vẫn còn xuất hiện một vài nơi ở các tỉnh thành miền Đông. Đến tháng 7, tháng 8, nhiệt độ trung bình mới phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm.