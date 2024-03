Nắng nóng, nắng nóng gay gắt, nắng nóng diện rộng là gì?

Trong các bản tin dự báo thời tiết ở TP.HCM, Nam bộ thời gian qua, chúng ta thường thấy khái niệm "nắng nóng", "nắng nóng gay gắt", "nắng nóng diện rộng". Hiểu các khái niệm này thế nào mới đúng?

Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ giải thích, nắng nóng là một dạng thời tiết đặc biệt thường xảy ra trong những tháng mùa hè ở miền Trung, những tháng mùa khô ở miền Nam.

Người dân TP.HCM mưu sinh dưới nắng nóng Vũ Phượng

Nắng nóng là ngày có trời nắng, nóng với nền nhiệt độ trung bình ngày cao và được đặc trưng ở nhiệt độ cao nhất trong ngày. Một ngày, tại một địa phương nào đó được coi là có nắng nóng khi nhiệt độ cao nhất (ký hiệu Tx) trong ngày đạt mức 35oC ≤ Tx < 37oC, được coi là có nắng nóng gay gắt khi 37oC ≤ Tx < 39oC và được coi là ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt khi Tx ≥ 39oC.

Trong một khu vực dự báo (ví dụ khu vực Đông Nam bộ) quan sát thấy có ít nhất từ 1/2 số trạm quan trắc trong khu vực trở lên có nhiệt độ cao nhất trong ngày Tx ≥ 35oC thì được gọi là ngày nắng nóng diện rộng.

Còn khi chỉ quan sát thấy dưới 1/2 số trạm trong khu vực có nhiệt độ cao nhất trong ngày Tx ≥ 35oC thì được gọi là nắng nóng cục bộ. Một ngày được coi là nắng nóng gay gắt trên diện rộng khi có ít nhất 2/3 số trạm quan trắc trong khu vực có nhiệt độ cao nhất Tx ≥ 35oC, trong số đó có ít nhất 1/2 số trạm quan trắc trong khu vực dự báo có nhiệt độ cao nhất Tx ≥ 37oC.

Công viên nước "hút" người dân đến "giải nhiệt" Vũ Phượng

Một ngày có nắng nóng trên diện rộng nhưng chỉ quan trắc được dưới 1/2 số trạm trong khu vực có Tx ≥ 37oC thì được coi là nắng nóng gay gắt cục bộ.

Khi nắng nóng diện rộng xuất hiện liên tục từ 2 ngày trở lên trong một khu vực dự báo thì được gọi là một đợt nắng nóng. Một đợt nắng nóng trên diện rộng được gọi là đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng khi đợt nắng nóng đó có ít nhất 1 ngày đạt tiêu chuẩn nắng nóng gay gắt diện rộng.

Nắng nóng vẫn tiếp tục ở TP.HCM, Nam bộ

Chuỗi ngày nắng nóng kéo dài bất thường ở TP.HCM, Nam bộ vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc khi dự báo nhiệt độ trong tháng 3 sẽ tiếp tục cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 - 2oC.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, ngày hôm qua (1.3), nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở các tỉnh Đông Nam bộ nhưng cường độ nắng nóng giảm nhẹ, các tỉnh miền Tây nắng nóng xuất hiện cục bộ.

Nắng nóng kéo dài ở TP.HCM, Nam bộ Nhật Thịnh

Nhiệt độ cao nhất Đông Nam bộ dao động từ 34 - 36oC, một số nơi 36oC và trên 36oC như Biên Hòa (Đồng Nai) 36,5oC, Đồng Xoài (Bình Phước) 36oC.

Dự báo từ 24 - 48 giờ tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt ở các tỉnh Đông Nam bộ và mở rộng ở các tỉnh miền Tây. Ngày 3.3 nắng nóng có cường độ giảm nhẹ. Nhiệt độ cao nhất ở Đông Nam bộ từ 35 - 37oC, có nơi trên 37oC; miền Tây có nơi từ 35 - 36oC. Thời gian nắng nóng trong ngày từ 12 giờ - 16 giờ.

Tuy nhiên, từ 3 - 5 ngày tới, nắng nóng có xu hướng gia tăng về cường độ nên người dân cần hết sức đề phòng khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.