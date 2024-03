TP.HCM và Nam bộ dự báo nắng nóng kéo dài cả tháng 3, rất ít có mưa

Từ ngày 9.2 tới nay, Nam bộ nắng nóng kéo dài bất thường cho đến hôm nay (1.3) vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, thậm chí có thể còn tăng nhiệt lên đến 38oC vào những ngày tới.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, ngày hôm qua (29.2), nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở các tỉnh Đông Nam bộ với cường độ nắng nóng tăng, các tỉnh miền Tây có nơi nắng nóng.

Nắng nóng ở Nam bộ kéo dài liên tục từ sau tết đến nay Nhật Thịnh

Nhiệt độ cao nhất Đông Nam bộ dao động từ 35 - 37oC, một số nơi 37oC và trên 37oC. như: Long Khánh (Đồng Nai) 37,2oC, Đồng Xoài (Bình Phước) và Biên Hòa (Đồng Nai) 37oC. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 30 - 50%.

Từ 24 - 48 giờ tới, đơn vị này cho hay nắng nóng xảy ra trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt ở các tỉnh Đông Nam bộ và mở rộng ở các tỉnh miền Tây. Ngày 3.3 nắng nóng có cường độ giảm nhẹ.

Nhiệt độ cao nhất dự báo ở Đông Nam bộ từ 35 - 37oC, có nơi trên 37oC, miền Tây có nơi cao nhất từ 35 - 36oC. Thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ 12 - 16 giờ.

Trong đó, đáng lưu ý, nhiệt độ cao nhất ở Bình Phước và Đồng Nai trong ngày 2.3 được dự báo có thể ở mức 37 - 38oC trong khoảng từ 12 - 16 giờ.

Đây là nắng nóng kéo dài bất thường ở Nam bộ Vũ Phượng

Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, trong tháng 2, ngoại trừ ngày 27.2 có mưa vài nơi với một vài nơi có lượng mưa khoảng 5 - 10 mm, còn lại, cả tháng gần như không mưa.

Nửa đầu tháng, không khí lạnh còn ảnh hưởng nhiều đến thời tiết khu vực nên có những ngày thời tiết hơi se lạnh và có mù nhẹ vào lúc sáng sớm. Nửa cuối tháng, không khí lạnh hoạt động yếu và những đợt tăng cường về phía nam thưa dần.

Cùng với đó, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần và ảnh hưởng đến thời tiết khu vực. Do đó, nắng nóng ngày một gia tăng trên khu vực. Nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35oC xuất hiện ngày một nhiều với diện ngày một mở rộng.

Trong tháng 2, nhiệt độ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 - 2oC. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối 38oC tại Biên Hòa (Đồng Nai) ngày 15.2.

Tháng 3 nắng nóng tiếp tục oi ả

Theo ông Quyết, theo dự báo của các trung tâm Khí hậu trên thế giới, trạng thái El Nino đang suy yếu dần và khả năng chuyển sang pha trung tính trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 6 có xác suất khoảng 80%; Sau đó, là thời kỳ La Nina hoạt động mạnh dần.

Các sản phẩm dự báo mô hình của các trung tâm khí hậu thế giới hầu cũng hết cho kết quả dự báo lượng mưa tháng 3.2024 ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình tháng ở mức cao hơn mọi năm từ 1 - 2oC.

Nhiệt độ tháng 3 ở Nam bộ vẫn dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 - 2 độ C và rất ít mưa Vũ Phượng

Trong tháng 3, dự báo nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng xuất hiện nhiều đợt trên khu vực Đông Nam bộ và ven biên giới Tây Nam. Ở các khu vực khác của miền Tây, nắng nóng diện rộng cũng xảy ra nhiều đợt và dài ngày.

Ông Quyết lưu ý, trong tháng 3, cả khu vực Nam bộ rất ít mưa hoặc không mưa. Một vài ngày, khả năng có mưa vài nơi do tác động của đối lưu nhiệt địa phương nhưng lượng mưa hầu như không lớn. Do vậy, người dân cần đề phòng khả năng thiếu nước ngọt cho sinh hoạt, đời sống và cây trồng.