Nam bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt trên 37 độ sau cơn 'mưa vàng' giải nhiệt

Hôm qua (27.2), nắng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Đông Nam bộ nhưng cường độ nắng nóng giảm, các tỉnh miền Tây cục bộ có nơi nắng nóng. Đặc biệt, tại TP.HCM vào chiều tối, người dân được đón cơn "mưa vàng" giải nhiệt. Lượng mưa không lớn nhưng phần nào giúp không khí dịu đi giữa chuỗi ngày nắng nóng.

Mưa rào vào chiều tối cũng xuất hiện ở một số nơi thuộc phía bắc Đông Nam bộ và biên giới Tây Nam.

Theo số liệu của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hôm qua, nhiệt độ cao nhất ở Đông Nam bộ từ 33,2 - 36,9oC như: Biên Hòa (Đồng Nai) 36,9oC độ (ngày trước đó là 37,4oC), Sở Sao (Bình Dương) 36,6oC (ngày trước đó là 37,1oC), thấp nhất tại Tà Lài 20,5oC.

Các tỉnh miền Tây cao nhất 32,7 - 35,3oC, thấp nhất ban đêm dao động 24,1 - 26,8oC.

Riêng tại TP.HCM hôm qua ngày vẫn nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm qua tại Tân Sơn Nhất là 36oC, thấp nhất là 25oC (giảm 2oC so với hôm trước). Tại Nhà Bè, nhiệt độ cao nhất là 34,7oC (giảm 1oC so với hôm trước), thấp nhất 24,5oC.

Nắng nóng chưa chấm dứt

Sáng nay, Nam bộ mây thay đổi, trời nắng, không mưa. Thời tiết TP.HCM hôm nay mây thay đổi, trời nắng, không mưa. Nhiệt độ lúc 8 giờ là 29oC (giảm 1oC so với hôm trước), độ ẩm 58%, gió đông 4 m/giây.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ thông tin, hôm nay áp cao lạnh lục địa tiếp tục được tăng cường xuống phía nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung bộ. Trên vùng biển phía Đông Nam bộ, gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh.

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay ít mây, ngày nắng, Đông Nam bộ có nắng nóng diện rộng, miền Tây có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất Đông Nam bộ dao động 34 - 37oC, có nơi trên 37oC; miền Tây 32 - 35oC, có nơi trên 35oC.

Khu vực trung tâm TP.HCM, các huyện Củ Chi, Hóc Môn và TP.Thủ Đức hôm nay dự báo ít mây, ngày nắng nóng, không mưa, nhiệt độ cao nhất 36oC vào lúc 14 giờ. Riêng khu Cần Giờ, một phần H.Nhà Bè mây thay đổi đến ít mây, ngày nắng nóng, không mưa. nhiệt độ cao nhất 35oC.

Ngày 29.2, nắng nóng tiếp tục gia tăng cường độ, Đông Nam bộ có nơi nắng nóng gay gắt. Từ 48 - 72 giờ tới, áp cao lạnh lục địa suy yếu và di chuyển dần ra phía đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung bộ hoạt động mạnh.

Dự báo thời tiết Nam bộ 48 - 72 giờ tới mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nắng nóng diện rộng ở Đông Nam bộ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37oC, miền Tây có nơi nắng nóng duy trì với cường độ ở mức 35 - 36oC, có nơi trên 36oC; nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, nguy cơ cháy rừng ở sẽ mức báo động cao.

Nhiệt độ trong ngày ở Đông Nam bộ dao động 34 - 37oC, có nơi trên 37oC, các tỉnh miền Tây 33 - 36oC, có nơi trên 36oC.

Đơn vị này cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng, độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.