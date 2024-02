Vì sao miền Bắc rét đậm, miền Nam nắng nóng vẫn kéo dài bất thường?

Thời tiết miền Bắc những ngày này đang "chìm" trong đợt rét đậm do không khí lạnh tăng cường, dự báo kéo dài đến khoảng ngày 3.3. Trong khi đó, người dân TP.HCM, miền Nam vẫn oằn mình dưới nắng nóng kéo dài bất thường.

Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, đợt nắng nóng này đã kéo dài từ ngày 9.2 đến nay - là đợt kéo dài. So với mọi năm, tháng 2 mà có đợt nắng nóng kéo dài với cường độ khá mạnh, mức nhiệt nhiều ngày cao nhất trên 37oC như vậy là bất thường.

"Không khí lạnh tác động đến các tỉnh miền Bắc nhưng sau đó lệch về phía đông rồi suy yếu, sóng lạnh không khuếch tán sâu xuống phía nam nên miền Nam chỉ giảm nhiệt nhẹ, không đủ để kết thúc đợt nắng nóng", ông Quyết giải thích.

Vì nhiễu động gió đông trên cao hoạt động tốt hơn, ông Quyết dự báo hôm nay có khả năng mưa cục bộ tại một số tỉnh, nhiệt độ hôm nay sẽ giảm nhẹ, nhưng nhiệt độ cao nhất tại một số nơi ở Đông Nam bộ vẫn trên 36 - 37oC. Sang ngày 28.2, nắng nóng lại tiếp tục trên khu vực.

Ông Quyết giải thích thêm: "Dự báo nắng nóng kéo dài bất thường vẫn tiếp diễn. Nguyên nhân do El Nino đang diễn ra, tác động làm xu thế nhiệt tăng, ít mưa. Thông thường sẽ có những ngày hệ thống thời tiết thay đổi làm kết thúc đợt nắng nóng, sau vài ngày lại hình thành đợt mới. Tuy nhiên, đợt nắng nóng này dự báo vẫn đang kéo dài".

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, ngày hôm qua (26.2), nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng trên khu vực Đông Nam bộ và mở rộng với các tỉnh miền Tây, có nơi nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ cao nhất Đông Nam bộ dao động từ 35 - 37oC, có nơi trên 37oC như: Biên Hòa 37,4oC, Long Khánh 37,3oC, Sở Sao 37,1oC. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 30 - 50%, một số nơi dưới 30% như Biên Hòa 25,1%, Sở Sao 27,1%.

Riêng tại TP.HCM, ngày hôm qua nắng nóng diện rộng đã gia tăng với mức nhiệt cao hơn ngày trước đó. Nhiệt độ cao nhất tại Tân Sơn Nhất là 36oC, Nhà Bè là 35,6oC.

Không khí lạnh tác động đến các tỉnh miền Bắc nhưng sau đó lệch về phía đông rồi suy yếu, sóng lạnh không khuếch tán sâu xuống phía nam nên miền Nam chỉ giảm nhiệt nhẹ, không đủ để kết thúc đợt nắng nóng Thạc sĩ Lê Đình Quyết

Đơn vị này cũng dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới, nắng nóng có cường độ giảm nhẹ. Ngày 28.2, nắng nóng gia tăng trở lại, xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Đông Nam bộ và cục bộ ở các tỉnh miền Tây.

Nhiệt độ cao nhất Đông Nam bộ từ 35 - 36oC, có nơi trên 36oC. Ngày 28.2, Đông Nam bộ từ 35 - 37oC, miền Tây có nơi trên 35oC. Tại TP.HCM, hôm nay nắng nóng cũng có khả năng giảm nhẹ ở mức cao nhất 35oC và gia tăng trở lại trên diện rộng vào ngày 28.2 với mức nhiệt độ cao nhất từ 35 - 36oC.

Theo dự báo, thời gian nắng nóng trong ngày là từ khoảng 12 giờ - 16 giờ. Thực tế, khi đi ngoài đường, người dân có thể cảm giác nhiệt độ cao hơn mức dự báo do hơi nóng từ các phương tiện giao thông, tòa cao ốc, máy lạnh ở trong không khí.

Do ảnh hưởng của nắng nóng, độ ẩm trong không khí giảm thấp nên người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất sức, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.