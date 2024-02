TP.HCM, Nam bộ nắng nóng 37 độ: Dự báo còn nhiều đợt nóng gay gắt hơn

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, ngày hôm qua (17.2), nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở Đông Nam bộ, trong đó có TP.HCM. Đây là đợt nắng nóng ngay sau kỳ nghỉ tết, kéo dài nhiều ngày liên tục.

Nắng nóng nhất vào trưa chiều

Số liệu của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho thấy, nhiệt độ cao nhất tại TP.HCM hôm qua là 36oC tại Tân Sơn Nhất, Nhà Bè là 34,3oC. Độ ẩm thấp nhất tại Tân Sơn Nhất là 29%.

Cả khu vực Đông Nam bộ nhiệt độ cao nhất dao động từ 34,5 - 37,2oC, cao nhất tại Biên Hòa 37,2oC. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 30 - 50%.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ giải thích, mây được hình thành trong điều kiện độ ẩm không khí phải cao và nhiệt độ thấp, tuy nhiên những ngày qua độ ẩm thấp nên trời ít mây.

"Ban ngày trời ít mây nên nhiệt độ không khí tăng cao vì mây che phủ mặt trời, làm cho bức xạ trực tiếp xuống trái đất mạnh, độ ẩm (hơi nước) trong không khí ít, hay nói cách khác không khí sẽ khô hơn", ông Quyết nói.

Đơn vị này dự báo, từ 24 - 48 giờ tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở TP.HCM, Đông Nam bộ và cục bộ các tỉnh miền Tây. Nhiệt độ cao nhất ở TP.HCM dao động 35 - 36oC, độ ẩm thấp nhất 30 - 40%. Nhiệt độ cao nhất ở Đông Nam bộ dao động từ 35 - 37oC, miền Tây có nơi trên 35oC, độ ẩm thấp nhất từ 30 - 50%. Khoảng thời gian nắng nóng trong ngày từ 12 - 16 giờ.

Cụ thể, nhiệt độ cao nhất tại các khu vực của TP.HCM như sau: khu vực trung tâm, các Q.12, H.Hóc Môn, Củ Chi, TP.Thủ Đức, Bình Chánh, Bình Tân từ 35 - 36oC; riêng khu Q.7, Nhà Bè, Cần Giờ từ 34 - 35oC trong ngày 18.2. Sang ngày 19.2, mức nhiệt độ cao nhất trên vẫn duy trì, riêng khu Q.7, Nhà Bè, Cần Giờ cũng tăng lên cao nhất từ 35 - 36oC.

Trong khi đó, nhiệt độ cao nhất ngày 18.2 tại Bình Phước là 36 - 37oC; Đồng Nai, Bình Dương từ 35 - 37oC. Sang ngày 19.2, Đồng Nai có nhiệt độ cao nhất từ 36 - 38oC, Bình Phước 36 - 37oC, các tỉnh, thành khác ở Nam bộ dao động 35 - 36oC.

Từ 3 - 5 ngày tới, nắng nóng diện rộng ở TP.HCM, Nam bộ tiếp tục diễn ra.

Mùa nắng nóng 2024 đến sớm

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Đình Quyết cho biết, thông thường từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau là thời kỳ không khí lạnh hoạt động mạnh và khuếch tán xuống Nam bộ gây giảm nhiệt cho khu vực.

Tuy nhiên năm nay, từ tháng 12.2023 đến nửa đầu tháng 2.2024 những đợt giảm nhiệt rất ít và mức độ giảm nhiệt không rõ ràng trên khắp khu vực. Kể cả ở các tỉnh phía bắc Đông Nam bộ, thì những ngày giảm nhiệt với nhiệt độ thấp nhất dưới 20oC cũng không nhiều. Nhiệt độ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm đang kể trong suốt thời kỳ này.

Theo dự báo, mùa nắng nóng năm 2024 khả năng sẽ đến sớm và mức độ nắng nóng gay gắt không thua kém năm 2023 với nhiệt độ cao nhất tuyệt đối trong mùa nắng nóng ở các tỉnh Đông Nam bộ có thể lên tới khoảng 39 - 40oC. Từ tháng 3 đến tháng 5, nhiệt độ trung bình dự báo cao hơn trung bình nhiều năm.



Trong tháng 3, Đông Nam bộ và vùng ven biển Tây Nam có một vài đợt nắng nóng diện rộng. Khả năng nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37oC sẽ xuất hiện trong một vài ngày Đông Nam bộ. Tháng 4 cũng là thời kỳ cao điểm của mùa nắng nóng Nam bộ nên nắng nóng sẽ rất gay gắt. Nhiều đợt nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35 - 38oC, trên 38oC ở Đông Nam bộ và 35 - 37oC ở miền Tây.

Đến tháng 5, nhiều đợt nắng nóng diện rộng trên cả Đông Nam bộ và miền Tây với nhiệt độ cao nhất 37 - 38oC và trên 38oC trên các tỉnh Đông Nam bộ và ven biên giới Tây Nam.

Do đó, ông Quyết khuyến cáo, thời kỳ ít mưa sẽ còn kéo dài trong những ngày còn lại của tháng 2, tháng 3 và nửa đầu tháng 4 dẫn đến khả năng thiếu nước ngọt cho đời sống và cây trồng. Người dân cần đề phòng dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật xuất hiện nhiều với cường độ mạnh trong khoảng từ cuối tháng 3.2024 trở đi.