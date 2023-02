TP.HCM và miền Nam xuất hiện mưa trái mùa, trời âm u

Sáng nay (20.2), TP.HCM âm u, một số quận nội thành có mưa rào nhẹ vào sáng sớm. Trước đó, trong chiều tối qua, các quận Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh,… cũng hứng trận mưa rào nhẹ. Đây là những trận mưa trái mùa.



Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, nguyên nhân mưa ở TP.HCM và các tỉnh miền Nam chủ yếu là do nhiễu động gió đông trên cao.

TP.HCM mưa rào nhẹ vào chiều tối qua và sáng sớm nay Nhật Thịnh

Hôm nay, tiết trời TP.HCM âm u, sương mù nhẹ, mưa rào nhẹ vào buổi sáng là do áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục suy yếu và rút về phía đông. Gió đông bắc có cường độ tăng dần trên vùng biển phía Đông Nam bộ. Nhiễu động gió đông trên cao tiếp tục duy trì và tác động đến thời tiết các tỉnh miền Nam.

"Năm nào vào mùa khô TP.HCM cũng như các tỉnh miền Nam xuất hiện những trận mưa trái mùa, nguyên nhân chủ yếu do nhiễu động gió đông trên cao. Năm nay cũng không ngoại lệ, nhưng tần suất mưa trái mùa nhiều hơn, xuất hiện một số trận mưa to, điển hình như trận mưa tối qua (19.20) tại An Giang 91,6 mm, Thốt Nốt (Cần Thơ) 41 mm, một số tỉnh miền Tây mưa từ 15 – 25 mm. Đây được coi là trận mưa hiếm xảy ra với lượng lớn như vậy vào tháng 2", ông Lê Đình Quyết nhận xét.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hôm nay, các tỉnh miền Nam sẽ có nắng vào ban ngày nhưng xen kẽ là những cơn mưa rào và giông về chiều và tối. Trong đó, mưa có khả năng xuất hiện chủ yếu ở các tỉnh miền Tây và cục bộ có nơi mưa vừa. Trong mưa giông người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên các vùng biển Nam bộ, gió mùa đông bắc sẽ mạnh lên trên vùng biển từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Cà Mau có thể gây trở ngại hơn cho các hoạt động của tàu thuyền, nhất là đối với các tàu thuyền nhỏ và phương tiện thô sơ.

Những trận mưa trái mùa ở TP.HCM, Nam bộ năm nay xuất hiện với tần suất nhiều hơn Nhật Thịnh

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ từ 2 - 7 ngày tới, áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định, sau suy yếu. Đến khoảng ngày 24 – 25.2 áp cao lạnh lục địa được tăng cường mạnh trở lại.

Ngày 24 - 25.2 dự báo có nhiễu động gió đông trên cao tác động yếu đến thời tiết các tỉnh Nam bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục suy yếu và rút về phía đông, khoảng ngày 23 – 24.2 có xu hướng lấn tây, nâng trục lên phía bắc, trục qua Trung bộ và hoạt động mạnh dần.

Dự báo thời tiết Nam bộ 2 – 7 ngày tới, mây thay đổi, đêm không mưa. Ngày nắng, khu vực Đông Nam bộ, TP.HCM có nơi nắng nóng, riêng ngày 24 – 25.2 có mưa rào và giông vài nơi, có nơi mưa vừa.