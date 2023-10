Thời tiết TP.HCM se lạnh sáng nay, trời mù mờ ảo như Đà Lạt

Sáng sớm nay (13.10), thời tiết TP.HCM se lạnh như Đà Lạt, khắp nơi trời mù. Nhiều người ra đường phải mặc áo khoác giữ ấm, tận hưởng không khí dễ chịu trong năm.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, tại trạm Tân Sơn Nhất, nhiệt độ 25oC kéo dài từ 0 giờ đêm cho tới 6 giờ sáng. Đến khoảng 6 giờ 30 phút, nhiệt độ mới tăng lên là 26oC. Tại Q.1, nhiệt độ sáng nay cũng dao động từ 25 - 26oC.

Từ nhà chung cư có thể nhìn thấy rõ cảnh TP.HCM chìm trong sương sáng nay Vũ Phượng

"Vùng hội tụ gió trên khu vực biển phía đông Nam bộ di chuyển theo hướng tây đi vào đất liền các tỉnh miền Tây Nam bộ. Vùng hội tụ này đẩy ẩm vào, trời mây nhiều, trong thời điểm mặt trời chưa lên tạo ra cảm giác nhiệt độ thấp, trời có mù", ông Quyết giải thích.

Cũng theo Trưởng phòng Dự báo cũng chia sẻ, "mù" và "sương mù" là hai hiện tượng có cùng bản chất vật lý. Khi chúng ta đi trên đường, tầm nhìn ngang không quá 1 km thì gọi là "sương mù", còn tầm nhìn ngang trên 1 km gọi là "mù".

Cầu Bình Lợi mờ ảo trong sương, ảnh chụp lúc 6 giờ sáng nay 13.10 Vũ Phượng

"Hiện tượng sương mù hay gặp ở các khu vực miền núi và các tỉnh miền Bắc, có những thời điểm tầm nhìn ngang giảm xuống chỉ còn khoảng 500 - 700 m. Còn tại TP.HCM, hiện tượng mù này chưa gây tác động nguy hiểm, nhưng người dân di chuyển trên cao tốc thì cần lưu ý giữ khoảng cách an toàn, đảm bảo tầm nhìn, kịp thời xử lý", ông Quyết nói thêm.

Theo dự báo, người dân TP.HCM còn có thể thấy se lạnh, có mù vào buổi sáng như thế này thường xuyên từ nay đến cuối năm.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, hôm nay áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định. Ở phía nam, rãnh áp thấp nâng trục lên phía bắc ngang qua Nam bộ, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc bộ hoạt động mạnh.

TP.HCM dao động 25 - 26 độ C sáng sớm Vũ Phượng

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Chiều, tối nay có mưa rào và giông rải rác, riêng khu vực phía bắc Đông Nam bộ như Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, phía bắc TP.HCM chiều nay khả năng có mưa diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông người dân đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét.

Dự báo nhiệt độ Nam bộ thấp nhất 24 - 27oC, có nơi dưới 24oC, nhiệt độ cao nhất 31 - 34oC, có nơi trên 34oC.