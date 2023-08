Vì sao TP.HCM mát mẻ như Đà Lạt vào buổi sáng?

Từ khoảng 6 giờ 30 phút sáng, bầu trời TP.HCM nhiều mây, nắng nhẹ, gió nhẹ tạo cảm giác dễ chịu. Tiết trời này kéo dài đến khoảng 10 giờ, trời hửng nắng hơn. Kiểu thời tiết này duy trì trong vài ngày qua ở TP.HCM vào buổi sáng.



Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, lúc 8 giờ sáng nay, TP.HCM nhiều mây, không mưa. Nhiệt độ lúc 8 giờ là 28oC, độ ẩm 94%, tốc độ gió 6 m/giây.

Ngày hôm qua, TP.HCM có mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Chiều mưa xảy ra diện hẹp với lượng nhỏ. Tại Nhà Bè, nhiệt độ cao nhất hôm qua là 33,2oC, thấp nhất 26,8oC; tại trạm Tân Sơn Nhất, nhiệt độ cao nhất 33oC, thấp nhất 27oC.

Tiết trời TP.HCM mát mẻ mấy ngày qua Vũ Phượng

"Dải hội tụ nhiệt đới có trục vắt qua Bắc bộ nối với cơn bão Khanun tiếp tục duy trì. Gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao trường gió tây bắc đến tây chi phối khu vực làm thời tiết mát mẻ, dễ chịu", đại diện Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ giải thích.

Hôm nay, dự báo thời tiết Nam bộ mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc nắng gián đoạn. Trưa chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông đề phòng sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 30 – 33oC.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay nhiều mây, ngày có lúc giảm mây nắng gián đoạn. Chiều và tối có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và giông. Trong cơn giông đề phòng gió giật mạnh, sét. Nhiệt độ thấp nhất tại TP.HCM 26oC, cao nhất từ 32 – 33oC.

Từ 48 – 72 giờ tới, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc bộ nối với cơn bão Khanun (di chuyển theo hướng tây tây bắc) tiếp tục duy trì. Gió mùa tây nam có cường độ trung bình.

Dự báo thời tiết Nam bộ từ 48 – 72 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa, chiều và tối mưa xảy ra ở diện rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông đề phòng sét và gió giật mạnh.