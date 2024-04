Miền Bắc nắng nóng lên gần 40 độ C, phía Nam vẫn tiếp tục gia tăng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Phía tây bắc Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, nắng nóng gay gắt từ 36 - 38 độ C, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ như: Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,7 độ C, Đồng Hới (Quảng Bình) 39,2 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 39,2 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 - 45%…

Trưa nay nắng nóng đặc biệt gay gắt, xu hướng nắng nóng tiếp tục tăng cường CHÍ NHÂN

Khu vực Nam bộ có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 36 độ C.

Dự báo trong ngày 2 - 3.4, khu vực Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 - 40 độ C, thậm chí có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 30 - 35%.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35 - 40%.

Diễn biến nắng nóng trưa hôm nay Chụp màn hình

Nam bộ và các nơi khác ở Bắc bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 50%.

Cảnh báo, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt ở khu vực Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 5 - 6.4, sau đó nắng nóng suy giảm dần.

Nắng nóng ở khu vực Nam bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.