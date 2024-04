Cảnh báo giông, sét, mưa đá và mưa lớn ở Nam bộ

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ vừa phát đi bản tin cảnh báo về một số hiện tượng thời tiết cực đoan như giông, sét, mưa lớn và cả mưa đá. Cụ thể, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết, định vị sét cho thấy mây giông đang phát triển gây mưa rào trên khu vực các tỉnh: Đồng Nai (Thống Nhất), Bình Phước (huyện Bù Gia Mập).

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ phát đi bản tin cảnh báo chiều ngày 29.4 Chụp màn hình

Trong những giờ tới, mây giông tiếp tục phát triển và gây mưa rào kèm theo giông, sét cho các khu vực kể trên, sau đó mây giông xu hướng mở rộng và lan sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 2 - 10mm, có nơi trên 10mm. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5 - 8 tương đương tốc độ gió từ 8 - 22m/s.

Trưa nay, nhiệt độ cao nhất trên khu vực Nam bộ là 39 độ C, ghi nhận được tại Sở Sao (Bình Dương) và Tà Lài (Đồng Nai).

Trong ngày 30.4 và 1.5 Nam bộ vẫn tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với mức nhiệt cao nhất đến 40 độ C là Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai và Tây Ninh.

Chạm ngưỡng 44 độ C, Việt Nam ghi nhận kỷ lục về nắng nóng năm 2024

TP.HCM, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ có nắng nóng cao nhất đến 39 độ C. Các tỉnh thành còn lại có nhiệt độ cao nhất từ 36 - 38 độ C.

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn, cho biết: Từ cuối tuần này đến giữa tuần sau, mưa chuyển mùa sẽ xuất hiện nhiều hơn trên khu vực Nam bộ. Đến giữa tháng 5 mùa mưa sẽ bắt đầu ở một số nơi ở bán đảo Cà Mau, sau đó mở rộng ra khắp Nam bộ. Những nơi mùa mưa đến trễ sẽ vào những ngày cuối tháng 5. Trong giai đoạn chuyển mùa, thường xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan, người dân cần chú ý phòng tránh để bảo vệ sức khỏe và tài sản.