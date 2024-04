Nắng nóng gay gắt bao trùm suốt đợt nghỉ lễ

Sau mưa nhẹ, nắng nóng lên hơn 40 độ tại TP.HCM

Đến trưa 26.4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, nắng nóng vẫn bao trùm khắp Nam bộ và nhiều vùng miền trong cả nước.

Sáng cùng ngày tại TP.HCM có mưa rào nhẹ ở nhiều quận, huyện khiến nhiều người mừng rỡ hy vọng nắng nóng sẽ chính thức hạ nhiệt. Thế nhưng không, những cơn mưa siêu ngắn, chỉ vài phút, càng khiến cái oi bức trở nên khó chịu hơn. Đến trưa, nhiệt độ cảm nhận lên đến 43 độ C. Độ ẩm trong không khí tăng khiến nắng nóng cộng thêm oi bức đặc biệt khó chịu. Nhiệt độ được dự báo sẽ tăng lên 36 độ C vào hôm nay 27.4 và tiếp tục tăng lên 37 độ C kéo dài từ ngày 28.4 - 1.5, sau đó hạ dần xuống 36 - 35 độ C trong những ngày cuối tuần sau.

Nhiều người xếp hàng mua nước mía giải khát trên đường Trần Quý (Q.11, TP.HCM) lúc 17 giờ Chí Nhân

Đối với khu vực Đông Nam bộ, nhiệt độ cao nhất ngày 26.4 là gần 40 độ C ở Bình Phước. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết: Áp thấp nóng Ấn - Miến ở phía tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía đông, ảnh hưởng đến nước ta. Tại Nam bộ, trong những ngày tới nắng nóng tăng cường, nhiều nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt (trên 39 độ C). Nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể lên đến 40 độ C tại một số địa phương như: Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh. Với khu vực ĐBSCL, nắng nóng có thể đạt mức 39 độ C ở An Giang. Nhiều nơi có thể đạt nhiệt độ đến 38 độ C gồm: Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng.

"Trong những ngày nghỉ lễ, thời tiết ở Nam bộ phổ biến là nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh. Những ngày đầu tháng 5 khả năng có gió tây nam cường độ yếu. Đây là dấu hiệu cho thấy mùa mưa đang đến gần", theo bản tin của Đài khí tượng thủy văn Nam bộ.

Thực phẩm giải nhiệt hút hàng, tăng giá

Dưới cái nắng nóng gay gắt, các loại nước uống giải khát như nước mía, nước dừa, nước sâm, nha đam… bán chạy. Quán nước mía trên đường Nguyễn Đình Chiểu đoạn gần với đường Nguyễn Thiện Thuật (Q.3, TP.HCM) mấy tháng qua lúc nào cũng tấp nập khách đến tận chiều tối. Bã mía ép ra không kịp thu gom cứ chồng chất lên cao như núi. Đến 6 - 7 giờ tối vẫn còn nhiều người xếp hàng đợi đến lượt mua. Nhiều người cho biết nước mía là loại thức uống tuyệt vời nhất trong mùa nắng nóng vì vừa giải khát lại có thể bổ sung năng lượng nhờ lượng đường cao và hấp dẫn nhất là giá rẻ, chỉ 10.000 đồng/ly.

Theo khảo sát của Thanh Niên với nhiều chủ quán nước mía, hằng năm từ sau tết đến cuối tháng 5 là giai đoạn cao điểm tiêu thụ, có thể tăng đến 30 - 40% so với bình thường. Tuy nhiên năm nay do nắng nóng gay gắt hơn nên số lượng tăng 50 - 70%, thậm chí những ngày đầu tháng 4 đến nay có ngày tăng đến 100%. "Tôi cũng không biết chắc là bao nhiêu ly nhưng có ngày bán đến cả 200 - 300 kg mía, tăng gấp đôi bình thường. Nhưng đây là mặt hàng bình dân, bán nhờ số lượng nên không thể tăng giá", chủ một quán nước mía trên đường Trần Quý (Q.11) cho biết.

"Mưa vàng" xuất hiện đầu giờ chiều ngày 26.4 tại Cần Thơ Đình Tuyển

Một mặt hàng cũng được tiêu thụ mạnh mùa nắng nóng là dừa tươi thì tăng giá mạnh. Thời điểm bình thường tại TP.HCM giá dừa tươi chỉ 7.000 - 10.000 đồng/trái tùy loại, tuy nhiên hiện nay đã tăng tới 15.000 - 20.000 đồng/trái. Chị Bích Hường, chủ một quán giải khát trên đường Ngô Quyền (Q.10) cho biết: Từ sau tết đến nay giá dừa tươi nhập vào liên tục tăng và hiện đã ở mức 110.000 - 130.000/chục (12 trái). Dù giá tăng mạnh nhưng nhờ nắng nóng nên mỗi ngày ít nhất cũng tiêu thụ được 100 - 200 trái. Nhiều người chọn uống nước dừa tươi và đặc biệt là dừa tươi ướp lạnh vì mức độ vệ sinh cao. "Năm nay nắng nóng đặc biệt gay gắt và kéo dài hơn mọi năm nên sức tiêu thụ sản phẩm dừa tăng mạnh. So với trung bình các năm thì giá dừa tươi tại vườn đang cao hơn từ 50 - 60%", ông Cao Bá Đăng Khoa, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Dừa VN, cho biết.

Ông Nguyễn Văn Thứ, Chủ tịch Hội đồng quản trị GC Food - người được biết đến với biệt danh "vua nha đam" VN, nói: Nha đam và thạch dừa là sản phẩm giải nhiệt mùa hè rất được yêu thích nên doanh số luôn tăng vào mùa nắng nóng. Năm nay nắng nóng gay gắt kéo dài nên sản lượng thạch dừa tăng khoảng 30%, còn nha đam là hơn 40% so với bình thường. Đáng nói là tăng trưởng này ở cả thị trường trong nước và quốc tế. "Tuy nhiên, do nắng nóng đặc biệt gay gắt và vùng nguyên liệu của chúng tôi lại nằm ở nơi khô hạn nhất VN là Ninh Thuận nên sản lượng cũng bị ảnh hưởng vì thiếu nước tưới. Giai đoạn nắng nóng cao điểm, sản lượng chỉ đáp ứng 70 - 80% nhu cầu thị trường", ông Thứ thông tin.

Tại các chợ và siêu thị, giá nhiều loại trái cây cũng tăng giá theo mức độ nắng nóng tăng cường. Những mặt hàng được ưu tiên lựa chọn như: dưa hấu có giá từ 30.000 -35.000 đồng/kg, tăng khoảng 15.000 đồng/kg so với trước tết. Thanh long có giá 35.000 - 40.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg so với tháng trước. Cam sành Vĩnh Long có giá từ 15.000 - 20.000 đồng/kg, tăng từ 5.000 - 10.000 đồng/kg so với cuối năm 2023. Các loại trái cây như xoài, ổi, mận… cũng có giá từ 20.000 - 30.000 đồng/kg, tăng khoảng 10.000 đồng/kg so với thời điểm bình thường.

"Mưa vàng" xuất hiện nhiều nơi Ngày 26.4, nhiều nơi ở Nam bộ và Tây nguyên xuất hiện mưa trái mùa. Vào sáng sớm, mưa xuất hiện nhiều khu vực tại TP.HCM. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, mưa cũng xuất hiện tại khu vực trung tâm TP.Cần Thơ. Cơn mưa kéo dài từ 30 phút đến gần một giờ đồng hồ khiến một số tuyến đường trong nội ô Cần Thơ như đường 30/4, đường 3/2, Nguyễn Văn Linh, Trần Văn Hoài… xảy ra ngập cục bộ do thoát nước không kịp. Mưa còn ghi nhận được ở các tỉnh lân cận như Hậu Giang, Kiên Giang. Ngoài ra, mưa trái mùa với lượng khá lớn cũng được ghi nhận tại một số địa phương ở khu vực nam Tây nguyên như: Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk… Đây được ví như những "cơn mưa vàng" giúp giải nhiệt cho mùa nắng nóng và giải khát cho các vườn cà phê, sầu riêng cũng như các vườn cây ăn trái.