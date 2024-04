Chuyên gia khí tượng: ‘Nam bộ cuối tuần có mưa chuyển mùa’

Ngày 23.4, Th.S Lê Thị Xuân Lan, cho biết: Dấu hiệu của mùa mưa đã xuất hiện. Trong 2 ngày qua, các trạm ngoài đảo Phú Quốc (Kiên Giang) và cả Phú Quý (Bình Thuận) đã xuất hiện gió tây nam. Nó cũng xuất hiện cả các trạm trên đất liền như: Rạch Giá, Cà Mau, Vũng Tàu… Tuy nhiên, hiện nay gió tây nam vẫn còn yếu và hoạt động ở tầng thấp.

Nam bộ đã xuất hiện dấu hiệu của mùa mưa CHÍ NHÂN

"Sự xuất hiện của gió tây nam là sự báo hiệu mùa mưa đang đến rất gần. Bắt đầu từ nửa cuối tuần này sẽ có mưa chuyển mùa ở một vài nơi. Do đầu mùa và nắng vẫn còn gay gắt nên mưa chỉ xuất hiện trên diện hẹp và lượng chưa nhiều, thời gian mưa ngắn nên chỉ xoa dịu bớt nắng nóng một ít, chưa giải nhiệt được cái nắng nóng gay gắt", bà Lan dự báo.

Riêng TP.HCM nơi có nhiệt độ cảm nhận cao nhất khu vực Nam bộ, từ nay đến hết tháng 4 khả năng mưa không cao. Từ ngày 1 - 5.5 sẽ có mưa chuyển mùa và lượng mưa cao nhất vào ngày 4 và 5.5.

TP.HCM trong 10 ngày tới thì có đến 4 ngày nắng nóng gay gắt Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Tuy nhiên, từ nay đến cuối tháng 4, TP.HCM và Nam bộ nhìn chung vẫn nắng nóng gay gắt. Cụ thể ngày 22.4, nhiệt độ phổ biến ở Nam bộ vẫn từ 35 - 37 độ C. Nhiệt độ cao nhất tại Đồng Phú (Bình Phước) 37,3 độ C… Trong nhiều ngày tới, vẫn xảy ra tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở nhiều nơi; các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, An Giang, Đồng Tháp có nhiệt độ cao nhất đến 38 độ C. Các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cần Thơ… TP.HCM có nắng nóng đến 36 - 37 độ C. Thời gian nắng nóng trong ngày kéo dài từ khoảng 11 giờ 30 đến 16 giờ.