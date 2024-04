Choáng: 11 địa phương nắng nóng kỷ lục trên 40 độ C

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết: Ngày 21.4, mưa giông vẫn xuất hiện ở nhiều tỉnh thành phía bắc, một số nơi xảy ra mưa lớn với lượng mưa vượt 50mm. Tuy nhiên, tình trạng nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C vẫn phổ biến ở nhiều nơi.

Đáng chú ý, "chảo lửa" Nghệ An có đến 7 địa phương ghi nhận nắng nóng vượt 40 độ C là Quỳnh Châu 40,6 độ C, Tương Dương 41,3 độ C, Quỳ Hợp 40,5 độ C, Tây Hiếu 40,8 độ C, Con Cuông 41,3 độ C, Đô Lương 40,3 độ C, TP.Vinh 40 độ C.

Ngoài Nghệ An, Hà Tĩnh cũng là nơi có nắng nóng đặc biệt gay gắt trên diện rộng với 3 nơi đạt mức nhiệt trên 40 độ C. Bên cạnh đó, tại Ba Tơ (Quảng Ngãi) cũng ghi nhận nắng nóng 40,9 độ C.

Đến thời điểm này, mức nhiệt lịch sử trong mùa nắng nóng năm nay là 42,2 độ C xảy ra trong 2 ngày liên tiếp là 14 - 15.4. Tuy nhiên, 21.4 là ngày đầu tiên trong mùa nắng nóng năm nay có số lượng trạm đo ghi nhận mức nhiệt độ cao trên 40 độ C nhiều nhất.

Áp thấp nóng Ấn Miến tiếp tục tăng cường sang hướng đông, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều nơi ở nước ta. Ngày hôm nay, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực tây bắc Bắc bộ, Tây nguyên và Nam bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Nắng nóng vẫn tiếp tục kéo dài thêm nhiều ngày tới và đặc biệt khoảng ngày 25.4 có khả năng gia tăng về cường độ.