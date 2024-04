Mây đen xuất hiện nhiều nhưng mưa chưa đến TP.HCM

Nắng giảm, vì sao TP.HCM vẫn nóng gay gắt?

Mưa trái mùa vẫn chưa xuất hiện ở TP.HCM dù cường độ nắng nóng có giảm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết: Trên khu vực Nam bộ hôm nay nắng nóng giảm cường độ. Lúc 13 giờ ngày 20.4, nhiệt độ cao nhất là 36 độ C tại Mỹ Tho (Tiền Giang), thấp hơn một chút là Châu Đốc (An Giang) 35,8 độ C; tại miền Đông nhiệt độ cao nhất là 35,6 độ C tại Thủ Dầu Một (Bình Dương). Nhiều địa phương khác xoay quanh mốc 35 độ C. Như vậy so với những ngày trước, nhiệt độ cao nhất đã giảm phổ biến từ 2 - 4 độ C. Trong khi đó, độ ẩm trong không khí cũng tăng nhẹ lên mức 40 - 60%.

Sáng nay người dân Q.10 (TP.HCM) thức giấc với bầu trời đầy mây đen nên nhiều người hy vọng có mưa, nhưng tất cả đã trôi đi nhanh chóng chỉ có nắng nóng ở lại MINH ĐĂNG

Tại TP.HCM, người dân cũng thường xuyên thấy mây đen xuất hiện vào sáng sớm và chiều tối. Nhiều người hy vọng sẽ có một trận mưa trái mùa giải nhiệt nhưng những đám mây đã trôi đi và để nắng nóng gay gắt ở lại.

Sáng nay thức giấc nhìn ra cửa sổ, thấy trời nhiều mây chị Nguyên An ngụ Q.10 tràn đầy hy vọng sẽ có mưa giải nhiệt vì hôm nay chị có việc phải ra đường. Tuy nhiên, đến hơn 8 giờ mây đen đã biến mất chỉ để lại cái nắng chói chang và bắt đầu gay gắt. Đến gần 10 giờ, kiểm tra điện thoại chị được biết nhiệt độ cảm nhận đã lên tới 37 độ C. Từ 12 giời kéo dài đến 13 giờ 30 phút nhiệt độ cảm nhận lên đến 40 độ C dù nhiệt độ khí tượng chỉ 33 độ C.

Theo các chuyên gia, nhiệt độ cảm nhận ở TP.HCM thường cao hơn 5 - 7 độ C so với nhiệt độ khí tượng vì mức độ đô thị hóa cao, lượng phương tiện giao thông, nhà máy sản xuất, thiết bị làm mát nhiều.

Mưa chưa kịp đến, nắng nóng đã quay trở lại

Ngày 15.4.2023, TP.HCM đón một cơn mưa trái mùa trên diện rộng, đặc biệt ở khu vực trung tâm thành phố mưa lớn và kéo dài khoảng một giờ đồng hồ. Nhưng năm nay, đến thời điểm này vẫn mới chỉ là những đám mây giông thưa thớt trôi ngang qua địa bàn TP.HCM. Các bản tin dự báo thời tiết cho thấy, trên địa bàn TP.HCM mưa trái mùa có khả năng xuất hiện cao nhất ở một vài nơi vào các ngày 18 - 19.4. Nhưng thực tế nó đã không xảy ra như dự báo cũng như mong đợi của nhiều người.

Nắng nóng gay gắt quay trở lại, mưa vẫn chưa thể đến với TP.HCM Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia

Từ ngày 21.4, áp thấp nóng Ấn Miến ở phía tây hoạt động mạnh và mở rộng về phía đông ảnh hưởng đến hầu khắp nước ta khiến tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục kéo dài nhiều ngày tới.

Tại các tỉnh miền Đông Nam bộ, trong những ngày tới nắng nóng gay gắt diện rộng với mức nhiệt cao nhất 37 - 38 độ C. Các tỉnh miền Tây nhiệt độ phổ biến 35 - 36 độ C.

Đối với TP.HCM, nhiệt độ cao nhất từ 36 - 38 độ C, khả năng mưa rất thấp và gần như không có.