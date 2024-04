Quận nào ở TP.HCM có thể đón mưa trái mùa vào chiều tối nay?

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục kéo dài, độ ẩm trong không khí vẫn còn thấp, phổ biến 40 - 50%; khả năng mưa trái mùa thấp. Ngày 17.4 nắng nóng trên khu vực Nam bộ phổ biến từ 35 - 38 độ C. Nhiệt độ tại Phước Long (Bình Phước) cao nhất 38,4 độ C.

TP.HCM có khả năng mưa trái mùa ở các quận vùng ven vào chiều tối với lượng nhỏ và diện hẹp, khu vực trung tâm tiếp tục nắng nóng gay gắt CHÍ NHÂN

Dự báo, hôm nay cường độ nắng giảm, nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh như Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh là 37 độ C. TP.HCM và các tỉnh thành miền Tây nhiệt độ cao nhất 36 độ C.

Riêng tại TP.HCM, mưa trái mùa có khả năng ở các quận huyện Gò Vấp, Bình Tân, Bình Chánh, 12, Hóc Môn, Củ Chi, với xác suất mưa 60%.

Đến ngày 19.4, nhiệt độ ở các tỉnh thành miền Đông tiếp tục hạ thêm 1 độ xuống còn 36 độ C, bằng với các tỉnh miền Tây. TP.HCM mưa trái mùa do các đám mây giông nhiệt có khả năng xảy ra Gò Vấp, Bình Tân, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Tân Phú, TP.Thủ Đức và Q.12 với xác suất mưa 60%. Nhiệt độ phổ biến ở TP.HCM là 35 độ C, Cần Giờ và Nhà Bè còn 33 - 34 độ C.

Các chuyên gia lưu ý, do hiện nay độ ẩm trong không khí còn thấp nên mưa chỉ ở diện hẹp và lượng nhỏ. Cảnh báo trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 20.4, áp thấp nóng Ấn - Miến ở phía tây hoạt động mạnh và mở rộng về phía đông nam ảnh hưởng đến nước ta. Nam bộ và nhiều khu vực trên cả nước sẽ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, có khả năng kéo dài nhiều ngày tiếp theo.