Hôm nay Nam bộ nắng nóng nhất nước, Giỗ tổ Hùng Vương thời tiết thế nào?

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Hôm nay, nắng nóng ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung hạ nhiệt trong khi Nam bộ vẫn gay gắt.

Dự báo thời tiết tại Phú Thọ CHỤP MÀN HÌNH

Đến 13 giờ ngày 16.4, nắng nóng gay gắt ghi nhận được ở nhiều địa phương như: Yên Châu (Sơn La) 38,3 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37 độ C, Sơn Hòa (Phú Yên) 36,1 độ C, Ayunpa (Gia Lai) 37,6 độ C… Độ ẩm tương đối lúc phổ biến 45 - 50%.

Khu vực Nam bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất tại Biên Hòa (Đồng Nai) 38,3 độ C, Thủ Dầu Một (Bình Dương) 38,5 độ C… Độ ẩm tương đối phổ biến 40 - 45%.

Trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương ngày 18.4 nhằm ngày mùng 10.3 âm lịch. Thời tiết khu vực Bắc bộ: Ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Riêng Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và giông rải rác.

Khu vực Trung bộ: Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có nắng nóng cục bộ; chiều tối có mưa giông vài nơi nhưng đêm không mưa.

Khu vực Tây nguyên và Nam bộ: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt, từ 17 - 19.4, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Cảnh báo trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.