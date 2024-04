Từ thứ tư tới, TP.HCM sẽ có mưa trái mùa

Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, Nam bộ vẫn đang trong mùa nắng nóng, thời tiết bị ảnh hưởng bởi vùng áp thấp nóng phía tây. Áp thấp này tiếp tục phát triển và mở rộng về phía đông nam, ảnh hưởng đến nước ta.

TP.HCM nắng nóng gay gắt vào đầu và cuối tuần, giữa tuần có mưa trái mùa CHÍ NHÂN

Bên cạnh đó là rãnh áp thấp có trục 24 - 26 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần, khoảng ngày 20 - 21.4 có trục qua Bắc bộ.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua khu vực miền Trung và Nam Trung bộ hoạt động mạnh. Từ khoảng ngày 16 -17.4 hạ trục dần về phía nam và có cường độ suy yếu dần, nhiễu động gió đông có xu hướng phát triển tốt hơn.

Trong ngày 15 - 16.4, nhiệt độ ở TP.HCM phổ biến 36 - 37 độ C. Đặc biệt ngày 16.4, nhiệt độ ở hầu hết TP.HCM đều 37 độ C; riêng Q.2, 7, Bình Chánh, Nhà Bè khoảng 36 độ C. Ngoại trừ Cần Giờ vẫn khá mát với mức nhiệt 34 độ C.

Từ ngày 17.4, trời nhiều mây và nhiệt độ giảm khoảng 1 độ C so với ngày hôm trước, phổ biến các quận huyện là 36 độ C. Đặc biệt các Q.12, Hóc Môn, Củ Chi có thể có mưa với khả năng mưa lên đến 60%.

Trong các ngày 18 - 19.4, nhiệt độ có thể giảm thêm 1 độ C ở nhiều nơi với mức nhiệt phổ biến 35 - 36 độ C. Riêng Cần Giờ về 33 độ C. Mưa trái mùa mở rộng sang các địa phương khác như: Thủ Đức, Q.7, Tân Bình, Tân Phú và nhiều nơi ở Q.12, Hóc Môn, Củ Chi.

Từ sau ngày 20.4, đợt mưa trái mùa kết thúc, nắng nóng gay gắt quay trở lại và tiếp tục phát triển với mức nhiệt độ cao nhất lên tới 37 độ C.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo, trong thời gian từ ngày 17 - 20.4 sẽ xuất hiện mưa giông cục bộ. Bên cạnh đó cần đề phòng lốc xoáy, sét. Tại các quận trung tâm TP.HCM vẫn chưa có mưa dù xuất hiện nhiều mây. Ngược lại, do mức độ bê tông hóa cao, mật độ phương tiện giao thông đông đúc, thiết bị làm lạnh nhiều… khiến nhiệt độ cảm nhận tăng cao hơn so với khuyến cáo. Người dân cần hạn chế ra đường vào giờ cao điểm, nên che chắn cẩn thận cơ thể nếu phải ra đường vào khoảng thời gian từ 11 giờ đến 15 giờ chiều - giai đoạn nắng nóng đặc biệt gay gắt.