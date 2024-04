Nắng nóng 42,2 độ C ngày thứ 2 liên tiếp

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết: Ngày 15.4, nắng nóng đặc biệt gay gắt tiếp tục duy trì và phát triển ở nhiều địa phương trên cả nước. Tại Yên Châu (Sơn La) tiếp tục duy trì mức nhiệt độ cao kỷ lục của ngày hôm trước là 42,2 độ C và Sông Mã (Sơn La) 41 độ C.

Ngày thứ 2 liên tiếp ghi nhận nắng nóng kỷ lục CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài ra ở khu vực Điện Biên, Lai Châu, Sơn La có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38, có nơi trên 39 độ như Phiêng Lanh (Sơn La) 39,3 độ C… độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35 - 40%.

Các khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên, Tây nguyên và Nam bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ như: Nam Đông (Thừa Thiên-Huế) là 37,5 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38,4 độ C, Sơn Hòa (Phú Yên) 37,5 độ C, Ayunpa (Gia Lai) 38,8 độ C, Tà Lài (Đồng Nai) 37,8 độ C, Đồng Phú (Bình Phước) 38 độ C…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 50%.

Dự báo trong 1 - 2 ngày tới, khu vực Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35 - 40%.

Khu vực vùng núi từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên và Tây nguyên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 35 - 37 độ, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 - 45%.

Khu vực Nam bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 - 45%.