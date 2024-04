Hôm nay TP.HCM có mưa như dự báo?

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Ngày 16.4, khu vực Nam bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ C. Có nơi đặc biệt gay gắt với mức nhiệt trên 39 độ C như: Biên Hòa (Đồng Nai) 39,2 độ C, Thủ Dầu Một (Bình Dương) 39,9 độ C, Đồng Phú (Bình Phước) 40 độ C… Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 - 45%.

Ngày 15.4.2023, khu vực trung tâm TP.HCM xảy ra một cơn mưa trái mùa với lượng mưa rất cao, nhưng năm nay khu vực này vẫn chưa có mưa trong những ngày tới CHÍ NHÂN

Bên cạnh đó, tại miền Tây, nhiệt độ cao nhất là Vĩnh Long 37,7 độ C và Cao Lãnh (Đồng Tháp 37,3 độ C.

Ngoài ra ở Tây nguyên, nhiệt độ cao nhất là Ayunpa (Gia Lai) 38,8 độ C và Cát Tiên (Lâm Đồng) 38,5 độ C.

Tuy nhiên, nhiệt độ ngày cao nhất vẫn thuộc về "chảo lửa" Sơn La với mức nhiệt độ cao nhất là 40,8 độ C tại Yên Châu.

Đầu tuần này, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ dự báo từ ngày 17.4, trời nhiều mây và nhiệt độ giảm khoảng 1 độ C so với ngày hôm trước, phổ biến các quận huyện là 36 độ C. Đặc biệt các Q.12, Hóc Môn, Củ Chi có thể có mưa với khả năng mưa lên đến 60%. Tuy nhiên, cập nhật mới nhất cho biết: Khả năng mưa ở TP.HCM trong ngày 17.4 là 0%. Nhiệt độ phổ biến ở các quận huyện là 35 - 36 độ C; nhiệt độ cao nhất là 37 độ C ở Tân Bình, Hóc Môn và Q.12; thấp nhất là Cần Giờ 34 độ C.

Ngày 18.4 (Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10.3 âm lịch), có khả năng mưa ở các quận Gò Vấp, Bình Tân, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, 12 với xác suất mưa 60%. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 độ C, cao nhất 36 độ C phổ biến ở Gò Vấp, Bình Tân và Q.12.

Đến ngày 19.4, ngoài những địa phương kể trên, mưa có khả năng mở rộng sang cả TP.Thủ Đức và Q.Tân Phú. Nhiệt độ phổ biến ở TP.HCM là 35 độ C, Cần Giờ và Nhà Bè còn 33 - 34 độ C.

Cảnh báo trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ sau ngày 19, khả năng mưa giảm mạnh do áp thấp nóng phía tây tăng cường và mở rộng về phía đông nam nên ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Ở phía tây Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, Tây nguyên và Nam bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.